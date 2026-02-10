Sức bật mới cho du lịch TPHCM - Bài 1: Cơ hội định vị điểm đến

LTS: Sau sáp nhập, TPHCM sở hữu không gian phát triển du lịch hiếm có: Diện tích hơn 6.700km2, dân số khoảng 14 triệu người, trải dài từ lõi đô thị sôi động, hệ thống sông nước đặc trưng đến di sản văn hóa - lịch sử, vùng biển nghỉ dưỡng và các khu công nghiệp - làng nghề. Năm 2026, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón 10,5-11 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu khoảng 330.000 tỷ đồng, mở ra kỳ vọng về sức bật mới cho thành phố.

TPHCM sau sáp nhập không chỉ thay đổi quy mô địa lý và dân số mà quan trọng hơn, mở ra cơ hội tái định vị thương hiệu điểm đến: từ một đô thị trung tâm dịch vụ, thương mại trở thành một “siêu điểm đến” đa trải nghiệm, nơi hội tụ nhịp sống đô thị năng động, giá trị công nghiệp - di sản và không gian nghỉ dưỡng biển.

Hành trình trải nghiệm liền mạch

Những ngày đầu năm, dòng khách từ các địa phương trong nước cũng như quốc tế liên tục đổ về TPHCM, nhộn nhịp từ các cảng hàng không đến hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, tạo nên không khí khởi sắc rõ nét cho ngành du lịch. “Phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện… chính là lý do khiến gia đình tôi quay trở lại Việt Nam nhiều lần, trong đó có TPHCM”, chị Hannah Collins, du khách đến từ Australia, chia sẻ.

Trong những tháng đầu sau sáp nhập, lượng khách quốc tế đến TPHCM tăng mạnh, có thời điểm ghi nhận mức tăng trên 70% so với cùng kỳ. Khép lại năm 2025, thành phố đón gần 8,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 40,3%), gần 46 triệu lượt khách nội địa (tăng 20%), tổng thu du lịch đạt 278.566 tỷ đồng (tăng 45,8%), tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu du lịch của cả nước.

Không gian chợ Bến Thành thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm trong những ngày đầu năm, góp phần tạo dấu ấn điểm đến trung tâm của du lịch TPHCM.

﻿ẢNH: HOÀNG HÙNG

Theo chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch Phan Yến Ly, các con số trên cho thấy sức hút mới của du lịch TPHCM khi điểm đến không còn bó hẹp trong phạm vi đô thị trung tâm, mà được mở rộng theo trục đô thị - sông - biển, tạo nên những hành trình trải nghiệm liền mạch. “Ít có đô thị nào mà du khách buổi sáng có thể uống cà phê, tham quan bảo tàng, phố đi bộ; buổi chiều trải nghiệm làng nghề, khu sinh thái; chỉ sau vài giờ di chuyển đã có thể nghỉ dưỡng bên biển”, chuyên gia Phan Yến Ly nhận xét.

Hướng đi này cũng được ghi nhận trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong năm 2025, TPHCM liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng du lịch uy tín, đặc biệt là Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA). Cuối năm 2025, tại Hồng Công (Trung Quốc), TPHCM được xướng tên ở 4 hạng mục hàng đầu châu Á, gồm: Điểm đến du lịch kinh doanh, Điểm đến lễ hội và sự kiện, Cơ quan quản lý du lịch địa phương và Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại thành phố ven biển. Đáng chú ý, Vũng Tàu lần đầu được vinh danh ở hạng mục Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch biển của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cửa ngõ du lịch của khu vực

Từ góc nhìn doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng, TPHCM đang hội tụ đủ điều kiện để trở thành “cửa ngõ du lịch” của khu vực, tương tự vai trò của Bangkok (Thái Lan) hay Singapore. TPHCM có lợi thế kết hợp nhịp sống đô thị năng động với trải nghiệm sông nước, sinh thái và biển trong bán kính ngắn, rất phù hợp với xu hướng du lịch đa trải nghiệm của du khách quốc tế hiện nay.

Du khách check-in với diều khổng lồ tại vùng biển Phước Hải (xã Phước Hải, TPHCM). ẢNH: QUANG VŨ

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, trước đây các tour trọn gói thường phải liên kết nhiều địa phương, còn nay doanh nghiệp có thể thiết kế hành trình đa dạng trong cùng một điểm đến. “Khách quốc tế rất thích các tour kết hợp đô thị - sinh thái - biển, không phải di chuyển quá xa nhưng vẫn có trải nghiệm phong phú và TPHCM đang làm khá tốt điều này”, ông Phạm Anh Vũ đánh giá.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết, định hướng phát triển du lịch thành phố trong giai đoạn tới được đặt trên 2 trụ cột xuyên suốt: thu hút khách theo chiều sâu và xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản sắc và giá trị gia tăng cao. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về cách tiếp cận thị trường, mà là bước chuyển mang tính chiến lược nhằm tái định vị vai trò của TPHCM trên bản đồ du lịch khu vực.

Theo đó, mỗi sản phẩm du lịch của thành phố phải đồng thời đáp ứng yêu cầu thị trường, phản ánh rõ bản sắc đô thị, tinh thần sáng tạo và năng lực tổ chức của một trung tâm kinh tế - văn hóa - dịch vụ lớn. Với không gian đô thị ngày càng mở rộng, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, TPHCM có đầy đủ điều kiện để vươn lên trở thành điểm đến được ưu tiên lựa chọn khi du khách quốc tế nghĩ đến châu Á.

Để trở thành cửa ngõ du lịch, TPHCM đang điều chỉnh Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 theo hướng tái định vị rõ thị trường mục tiêu, phân khúc khách, năng lực cung ứng và lợi thế cạnh tranh cốt lõi; đồng thời tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo các “cụm trải nghiệm” về không gian và chủ đề, giảm trùng lặp, tăng khác biệt.

THI HỒNG