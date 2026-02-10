Thời điểm vàng để Saigontourist Group tái định vị vai trò dẫn dắt du lịch Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group đã có cuộc trao đổi với phóng viên về tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam bước vào chu kỳ phục hồi và tăng trưởng mới, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) vừa tổ chức Hội thảo chuyên gia với chủ đề “Saigontourist Group – Chiến lược đến 2035: Cơ hội vàng để Chuyển đổi, Đột phá và Phát triển” vào ngày 06-02-2026.

Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group – về tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group

- Phóng viên: Vì sao Saigontourist Group chọn thời điểm này để bàn về chiến lược đến 2035?

* Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Chúng tôi gọi đây là “thời điểm vàng” vì ba điều kiện mang tính cấu trúc đang đồng thời hội tụ.

Thứ nhất là điều kiện chính sách. Hệ thống chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đang đặt kỳ vọng rất rõ đối với doanh nghiệp nhà nước: không chỉ làm ăn hiệu quả mà còn phải đóng vai trò dẫn dắt, tạo chuẩn mực mới về quản trị và phát triển bền vững. Riêng với TP.HCM, các cơ chế đặc thù đang mở ra không gian rất lớn cho đổi mới và thử nghiệm mô hình phát triển mới.

Thứ hai là điều kiện thị trường. Du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng dựa trên chất lượng thay vì số lượng. Các xu hướng như du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, du lịch thông minh đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ ba là điều kiện nội lực. Saigontourist Group đã tích lũy đủ quy mô hệ thống, kinh nghiệm vận hành và nguồn lực con người để bước sang giai đoạn phát triển cao hơn. Nếu không tận dụng thời điểm này để tái cấu trúc và bứt phá, chúng tôi sẽ bỏ lỡ một cơ hội lịch sử.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 3 lần liên tiếp đạt giải Lễ hội Văn hóa ẩm thực đặc sắc sắc nhất thế giới các năm 2023, 2024 và 2025, hiện đang và sẽ giới thiệu rộng rãi ra nước ngoài nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực, du lịch Việt Nam

- PV: Bà có lẽ rất tâm đắc với phạm trù “chuyển đổi”. Vậy “chuyển đổi” ở đây được hiểu ra sao?

* Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Chuyển đổi ở đây là chuyển đổi toàn diện, không chỉ là chuyển đổi số. Đó là thay đổi cách tư duy phát triển, cách tổ chức và cách tạo giá trị.

Chúng tôi chuyển từ tư duy “làm tốt từng dịch vụ” sang tư duy chiến lược xác định đúng trục tăng trưởng và năng lực lõi. Từ mô hình quản trị hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và hiệu quả. Từ việc cung cấp dịch vụ đơn thuần sang kiến tạo trải nghiệm cho du khách. Và sâu hơn nữa, là chuyển vai trò từ một doanh nghiệp lớn sang một tập đoàn đủ năng lực dẫn dắt hệ sinh thái du lịch.

Khách sạn 5 sao Grand Saigon thuộc Saigontourist Group

- PV: Bà có thể cho biết những trụ cột chiến lược nào sẽ tạo ra đột phá đến năm 2035?

* Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Ba trụ cột có ý nghĩa quyết định đối với Saigontourist Group:

Một là chuyển đổi số và dữ liệu hóa toàn hệ thống, để công nghệ trở thành năng lực lõi trong quản trị và vận hành.

Hai là du lịch xanh và phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với giảm phát thải, bảo tồn tài nguyên và trách nhiệm xã hội.

Ba là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với thế hệ lãnh đạo mới có tư duy toàn cầu và năng lực công nghệ.

Song song đó là chiến lược định vị thương hiệu và mở rộng hợp tác quốc tế để tạo lực đẩy dài hạn.

- PV: Áp lực “dẫn dắt ngành” có quá lớn với Saigontourist Group, như kỳ vọng của ban lãnh đạo?

* Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Áp lực là có thật, nhưng đó cũng là vinh dự và trách nhiệm. Nếu Saigontourist Group làm tốt, không chỉ doanh nghiệp hưởng lợi mà cả hệ sinh thái du lịch TP.HCM và Việt Nam sẽ được nâng chuẩn, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững hơn.

Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những thế mạnh của Saigontourist Group

- PV: Thông điệp lớn nhất bà muốn gửi đi từ cuộc hội thảo này là gì?

* Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Chúng tôi không hài lòng với vị trí hiện tại. Chúng tôi chọn tự đặt câu hỏi khó cho chính mình, lắng nghe phản biện và cam kết với tầm nhìn dài hạn. Đến 2035, Saigontourist Group phải trở thành tập đoàn dẫn dắt hệ sinh thái du lịch Việt Nam – xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.