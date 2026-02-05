"Cú hích" từ Fansipan và hành trình Sa Pa trở thành điểm tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Sau 10 năm đầu tư bài bản cho du lịch, Lào Cai không chỉ đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đầy ấn tượng mà còn góp phần đưa Sa Pa trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á.

Những cuộc “lột xác”

Tốt nghiệp trung cấp du lịch năm 2011, anh Vàng Seo Chô (phường Hàm Rồng, Sa Pa) trở về quê hương gây dựng sự nghiệp. Thời điểm đấy, Sa Pa chỉ là điểm đến của các phượt thủ, khách quốc tế, dịch vụ du lịch còn thưa vắng, Vàng Seo Chô chẳng tìm được “đất dụng võ”.

Sau khi thử đủ thứ nghề vẫn không đủ sống, năm 2016, anh quyết tâm học thêm ngoại ngữ để quay lại làm du lịch. Đó cũng là lúc công trình cáp treo Fansipan kết nối thành phố Sa Pa với “Nóc nhà Đông Dương” khánh thành.

Cáp treo Fansipan đã có một hành trình 10 năm rực rỡ, đóng góp lớn vào việc thay đổi diện mạo du lịch Sa Pa và cuộc sống người dân nơi đây

Sự kiện này mở ra cơ hội cho Vàng Seo Chô. Khách đến Sa Pa ngày một đông, anh mạnh dạn gom vốn và vay thêm bạn bè, đầu tư gần 800 triệu đồng làm Chô homestay. Chỉ một năm sau, Vàng Seo Chô không những trả được nợ mà còn dư vốn để tiếp tục đầu tư mở rộng homestay, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. “Tôi có được cơ ngơi như hôm nay đều nhờ làm du lịch. Không chỉ có thêm thu nhập, vươn lên làm giàu, tôi còn giúp cho nhiều người dân nơi đây thoát nghèo. Du lịch đã cứu cuộc đời tôi”, anh tâm sự.

Đi vào hoạt động tại Sa Pa từ năm 2008, Sapa Green khi đó là một nhà nghỉ nhỏ quy mô 20 phòng và một spa. Vài năm sau đó, Sapa Green vẫn chủ yếu phục vụ khách nội tỉnh, khách phượt, doanh thu không đáng là bao. Năm 2016, nhìn thấy cơ hội phát triển từ du lịch, Sapa Green được đầu tư mở rộng để trở thành một khách sạn quy mô tăng gấp 3 lần với 60 phòng ngủ, 40 phòng spa và một nhà hàng công suất 200 thực khách để phù hợp với tình hình mới của thị trường.

Cáp treo Fansipan và khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã góp phần thúc đẩy lượng khách đến Sa Pa, Lào Cai tăng trưởng ấn tượng sau 10 năm

Còn Sapa Highland Resort, dù đi vào vận hành muộn hơn (năm 2017), nhưng nhờ du lịch Sa Pa liên tục khởi sắc, khách sạn cũng ngày càng được mở rộng quy mô và nâng cấp chất lượng dịch vụ. Năm 2021, khách sạn đã phải mở rộng thêm nhà hàng có sức chứa hơn 200 ngàn người để đáp ứng nhu cầu khách ngày càng tăng. Năm 2025, Sapa Highland Resort phục vụ lượng khách kỷ lục với gần 80 ngàn lượt khách, tăng trưởng hơn 211% so với thời điểm ban đầu (2027). Doanh thu hàng năm tăng trưởng khoảng 12-15%.

Du lịch Sa Pa ngày càng tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2025, Lào Cai nằm trong top 8 điểm đến có doanh thu du lịch cao nhất cả nước. Các cơ sở lưu trú như Sapa Green, Sapa Highland Resort luôn trong tình trạng đắt khách, đặc biệt luôn kín phòng trong dịp cao điểm, lễ tết. Du lịch phát triển, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, từ năm 2015-2025: tỷ lệ hộ nghèo Sa Pa giảm từ 50,7% xuống còn khoảng 13%. Đời sống người dân địa phương ngày càng được cải thiện.

… và bứt phá từ du lịch

Thực tế, không chỉ cuộc đời những người dân tộc như anh Vàng Seo Chô và diện mạo của những khách sạn như Sapa Green hay Sapa Highland Resort đã “lột xác” nhờ du lịch. 10 năm qua, kinh tế Sa Pa và cuộc sống của nhiều dân nghèo nơi đây đã đổi khác, cũng bởi có sự đầu tư đúng đắn, bài bản cho ngành du lịch của địa phương này.

Sự ra đời của cao tốc Nội Bài – Lào Cai và cáp treo Fansipan năm 2016 chính là những cột mốc khởi đầu cho sự thăng hoa của ngành du lịch Lào Cai. Ngay trong năm cáp treo khánh thành, du lịch Lào Cai đón lượng khách cao kỷ lục: 2,7 triệu lượt, doanh thu 6.405 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Đến năm 2025, sau một thập kỷ, Lào Cai đón hơn 10,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ ngành công nghiệp không khói này đạt con số ấn tượng hơn 46,5 ngàn tỷ đồng, khẳng định vị thế dẫn đầu trên bản đồ du lịch miền Bắc.

Du khách quốc tế vui vẻ check in đỉnh Fansipan

Du lịch tăng trưởng mạnh mẽ đã trở thành động lực giúp tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,14%, đưa Lào Cai vươn lên đứng thứ 2 trên 9 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc và xếp thứ 17 trên cả nước.

Sa Pa cũng chứng kiến sự tăng trưởng đột phá qua chặng đường 10 năm. Trước khi có tuyến cáp treo Fansipan, mỗi năm Sa Pa chỉ đón khoảng 600-700.000 lượt khách/1 năm, thì chỉ sau khi cáp treo vận hành (năm 2016), lượng khách đã vọt lên 970.000 lượt khách. Năm 2025, 10 năm kể từ khi có tuyến cáp treo Fansipan, lượng khách đến Sa Pa đã chạm mốc kỷ lục hơn 4,3 triệu lượt khách— gấp 4-5 lần so với năm 2016. Đầu năm 2026, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda đã xếp Sa Pa vào nhóm điểm đến tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á trong năm 2025.

Hành trình bứt tốc đáng kinh ngạc của kinh tế Lào Cai nói chung và du lịch Sa Pa nói riêng sau 10 năm mang dấu ấn ấn rõ nét của những “cánh chim đầu đàn” như Sun Group, thông qua những công trình, dự án đẳng cấp, quy mô mà điển hình nhất là Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, với hệ thống cáp treo Fansipan đạt 2 kỷ lục thế giới.

Du khách hòa mình vào không gian văn hóa tại Bản Mây

“Có thể nói, du lịch Sa Pa tăng trưởng ấn tượng đã giúp cho diện mạo Sa Pa cũng như cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng khởi sắc tích cực hơn. Rõ ràng, sự xuất hiện của cáp treo Fansipan và cách làm du lịch bài bản của Sun World Fansipan Legend đã trở thành “đòn bẩy" chiến lược, là động lực giúp kích cầu du lịch Sa Pa ngày càng tăng trưởng đột phá. Chúng tôi tin rằng sức hút từ Fansipan chính là bảo chứng vàng cho nguồn khách ổn định, tăng trưởng hằng năm của khách sạn Sa Pa Highland Resort”, bà Đào Hạnh Lý – Giám đốc điều hành Sa Pa Highland Resort chia sẻ.