Hấp dẫn điểm đến du xuân

Còn hơn một tuần nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu vui chơi, du xuân của người dân bắt đầu sôi động. Trên khắp các địa phương, nhiều điểm đến lễ hội và sản phẩm du lịch mới liên tục được các doanh nghiệp tung ra nhằm đón dòng khách tăng cao trong dịp tết.

Du khách Ba Lan trải nghiệm gói bánh tét tại Đồng Tháp, chiều 5-2. Ảnh: BẢO THU

Khách Tây trải nghiệm "Tết ta"

Ngay tại TPHCM, Saigon WaterGO mới ra mắt chuỗi trải nghiệm du lịch đường thủy “Hành trình di sản”, kết hợp nghệ thuật Hoa Thanh Tiên và âm hưởng Cồng chiêng Tây Nguyên trên sông Sài Gòn. Du khách không chỉ ngắm diện mạo đô thị từ mặt nước mà còn được thưởng thức sắc màu Hoa Thanh Tiên - loại hình thủ công cung đình Huế, với những cánh hoa giấy thanh tao, cùng âm vang cồng chiêng Tây Nguyên, tạo nên trải nghiệm mới: truyền thống hòa cùng nhịp sống hiện đại.

Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật, đơn vị sở hữu Saigon WaterBus và Saigon WaterGO, cho biết, doanh nghiệp không chỉ cung cấp dịch vụ vận tải mà mong muốn khơi thông dòng chảy văn hóa, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, biến mỗi hành trình thành một trải nghiệm cảm xúc.

Ở phân khúc inbound (khách quốc tế vào Việt Nam), tiếp nối tour “Tây ăn Tết ta” năm 2025, năm nay, Lữ hành Vietluxtour mở rộng không gian trải nghiệm về miền sông nước ĐBSCL. Du khách trực tiếp tham gia các phong tục tết phương Nam như gói bánh tét, sên mứt dừa, xin chữ đầu năm, tìm hiểu nghi thức thờ cúng gia tiên và thưởng thức bữa cơm tết truyền thống. Nhiều hãng lữ hành cũng cho biết, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nghỉ dưỡng, trải nghiệm tết cổ truyền đang tăng dần.

Tại Phú Quốc (An Giang), lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, trong tháng 1-2026, Đặc khu Phú Quốc ước đón 278.347 lượt khách quốc tế, tăng gần 123% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự báo dịp Tết Bính Ngọ 2026, sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm tết.

Lan tỏa giá trị tết cổ truyền

Lễ hội xuân với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh 2026” tại núi Bà Đen (Tây Ninh) khai mạc từ mùng 4 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng Giêng. Du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trình diễn nhạc ngũ âm, múa Khmer, trống Chhay dăm, chiêm ngưỡng không gian “xứ sở Hà Lan” với hàng vạn bông tulip nở rộ trên đỉnh núi, đồng thời hành hương chiêm bái hệ thống công trình tâm linh... Tại Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), hội xuân “Mở Cổng trời” 2026 diễn ra từ mùng 3 tết với chuỗi nghi lễ tâm linh như dâng hoa, tắm phật, viết lời nguyện ước đầu năm, tụng kinh cầu quốc thái dân an... Song hành với không gian tâm linh là sắc màu văn hóa Tây Bắc như tái hiện lễ hội Gầu Tào của người Mông, lễ hội của người Thái, mâm cơm tết vùng cao và các tiểu cảnh hoa xuân, nổi bật là “Mã đáo khai xuân”- biểu trưng cho khởi đầu hanh thông, bứt phá.

Du khách nước ngoài nhận lì xì trong tour "Người Tây ăn tết miền Tây" do Lữ hành Vietluxtour thực hiện, chiều 5-2. Ảnh: BẢO THU

Tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), chương trình Happy Tết với chủ đề “Tết là hạnh phúc” diễn ra từ tối 6 tới 10-2 được xây dựng như hành trình trải nghiệm về tết cổ truyền của Hà Nội và mọi miền đất nước. Đây là nơi tái hiện không gian sum họp gia đình, phong tục đón tết, chợ tết, ẩm thực tết, nghệ thuật dân gian và những ký ức xuân thân thương đã gắn bó với bao thế hệ người Việt. Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện truyền thống, Happy Tết còn là không gian giao thoa văn hóa sống động, nơi sắc xuân của các vùng miền hội tụ, từ nét rực rỡ của bản làng Tây Bắc đến sắc mai vàng phương Nam tạo nên bức tranh Tết Việt đa sắc, giàu bản sắc và đầy sức sống.

Với quy mô hơn 7.000m2, không gian Happy Tết năm 2026 được thiết kế, trang trí công phu, tái hiện sinh động hình ảnh tết cổ truyền của dân tộc. Đến với chương trình, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều không gian văn hóa đậm sắc màu tết truyền thống như: không gian "Chợ xuân" tái hiện không khí mua sắm ngày tết rộn ràng với chợ hoa đào, quất, mai; các sản phẩm quà tết, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề truyền thống gắn với du lịch; không gian Hương vị tết giới thiệu văn hóa, ẩm thực tết Hà Nội xưa và tết các vùng miền; không gian tết thời công nghệ số ứng dụng các công nghệ để khám phá tết và Thủ đô Hà Nội qua AI (trí tuệ nhân tạo), góp phần làm mới cách tiếp cận di sản và tăng tính tương tác với du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Song song các điểm đến lễ hội, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp trên cả nước cũng trở thành “điểm hẹn xuân” với chuỗi trải nghiệm được thiết kế riêng cho mùa tết. The Anam Cam Ranh và The Anam Mũi Né tổ chức nghi lễ dựng nêu, múa lân, phục vụ mâm cỗ đoàn viên, buffet tết và trang trí không gian với cây nêu, đèn lồng, tiểu cảnh làng Việt. Alma Resort Cam Ranh dựng Làng Tết với các góc check-in áo dài, workshop gói bánh chưng, làm đèn lồng, xin chữ thư pháp...

Khu nghỉ dưỡng Azerai La Residence Huế và Azerai Kê Gà Bay mang đến phong vị tết cổ truyền qua tham quan chợ hoa, gói bánh chưng, thưởng trà mứt, nhận lì xì và các bữa tiệc ấm cúng trong không gian nghỉ dưỡng tinh tế. Riêng TIA Wellness Resort Đà Nẵng có nghi thức thả đèn cầu nguyện, viết thư pháp... và khám phá ẩm thực tết truyền thống.

Thống kê cho thấy, tháng 1-2026, du lịch Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay trong một tháng. Con số này cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam, đồng thời phản ánh hiệu quả của chính sách xúc tiến quảng bá và sự phục hồi vững chắc của thị trường quốc tế ngay từ đầu năm. Về thị trường, châu Á tiếp tục là trụ cột với khoảng 1,8 triệu lượt khách, chiếm hơn 73% tổng lượng khách quốc tế. Châu Âu nổi lên là điểm sáng tăng trưởng khi tổng lượng khách đạt khoảng 424.000 lượt, tăng gần 60% so với cùng kỳ.

THI HỒNG - MAI AN - MINH KHANG