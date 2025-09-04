Việt Nam - Italia thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng cho biết, Việt Nam và Italia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt không ngừng được củng cố và phát triển. Hai nước hội tụ 4 điểm tương đồng, có tính bổ trợ hiệu quả cho nhau, đó là: đối tác tin cậy; nền kinh tế bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau; có tình cảm ấm áp, chân thành và có chung khát vọng hòa bình vươn lên mạnh mẽ.

Đồng thời, cho biết Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italia, với kinh nghiệm và nguồn lực của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như vốn đầu tư cho KH-CN, đổi mới sáng tạo; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh; nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao; thương mại, du lịch…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại diễn đàn, sáng 4-9

Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị Italia có tiếng nói để các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); các nhà đầu tư Italia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu; doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do; hiện thực hóa chủ trương đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm Italia Valentino Valentini phát biểu tại diễn đàn, sáng 4-9

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm Italia Valentino Valentini cho biết, trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, cả Italia và Việt Nam đều cần quan tâm tới những lĩnh vực công nghệ số, công nghệ xanh, năng lượng, trí tuệ nhân tạo; đồng thời giải quyết các thách thức về cân bằng năng lượng, trong đó có việc vừa đảm bảo phát triển, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường. Đồng thời khẳng định, các doanh nghiệp Italia ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nhằm giải quyết các thách thức trên, cũng như đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động tương tự tại Italia trong thời gian tới.

Đại diện Việt Nam - Italia ký kết một số biên bản hợp tác về các lĩnh kinh tế

Trong khuôn khổ diễn đàn, đại diện Việt Nam và Italia đã ký kết hơn 10 biên bản ghi nhớ với các lĩnh vực quan trọng như: đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0, năng lượng và hạ tầng, hợp tác tài chính - bảo hiểm, xúc tiến thương mại và du lịch. Đây là những văn kiện quan trọng, mở ra hướng hợp tác mới, góp phần tạo nền tảng để doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Italia đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024. Về kim ngạch nhập khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2024. Về hợp tác đầu tư, Italia hiện có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD, đứng thứ 32 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đầu tư 1 dự án tại Italia với tổng vốn gần 700.000 USD.

LƯU THỦY