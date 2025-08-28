Chuyển đổi số là đòn bẩy tăng trưởng cho hợp tác xã

Chiều 28-8, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh này tổ chức hội nghị “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho các HTX và thành viên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".

Theo ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể, HTX cần phải nhanh chóng thích ứng và nắm bắt nội dung Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03 của Chính phủ để ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Đây là con đường ngắn nhất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh. Hơn thế nữa, chuyển đổi số giúp mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh, và tạo ra một môi trường minh bạch, tin cậy cho cả người sản xuất và người tiêu dùng...”, ông Thái nói.

Thời gian qua, Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đạt được một số kết quả nổi bật về thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX...

“Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, quá trình thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho HTX và thành viên DTTS&MN vẫn còn đối mặt với muôn vàn thách thức về nhận thức, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực…”, ông Thái chia sẻ.

TS. Phạm Minh Điển, Trưởng Ban Tuyên truyền thuộc Liên minh HTX Việt Nam, cho biết đến ngày 30-6-2025, cả nước có 34.848 HTX, 147 liên hiệp HTX và 72.747 tổ hợp tác, thu hút hơn 6,17 triệu thành viên; tạo việc làm trực tiếp cho hơn 1,6 triệu lao động và việc làm gián tiếp, thời vụ cho hơn 30 triệu lao động...

Theo ông Điển, chuyển đổi số giúp HTX giảm chi phí sản xuất từ 15% - 20%, tăng năng suất từ 15% - 28%, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số của HTX cả nước mới chỉ đạt 32%. Trong số 34.848 HTX, có 13,6% HTX đã hoàn tất chuyển đổi số, 50% đang triển khai và 36,4% chưa thực hiện.

Khảo sát của Liên minh HTX Việt Nam cho thấy HTX gặp khó khăn trong chuyển đổi số ở 5 nhóm chính: tài chính, hạ tầng công nghệ, năng lực quản lý, chiến lược phát triển và tiếp cận chính sách.

Ông Điển đề xuất, trong giai đoạn 2026 - 2030 cần tăng cường truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức; phát triển hạ tầng số; hỗ trợ HTX tiếp cận nguồn vốn dài hạn, đơn giản hóa thủ tục vay; hỗ trợ nâng cấp thiết bị CNTT, số hóa dữ liệu, phần mềm quản lý phù hợp; đồng thời Liên minh HTX Việt Nam phải đóng vai trò trung tâm điều phối hệ sinh thái HTX số.

Ông cũng kiến nghị Chính phủ cần ban hành Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số khu vực kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 - 2030 với nguồn ngân sách ổn định.

Đại diện Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa cũng gợi mở, để khoa học - công nghệ phát huy vai trò trong sản xuất, nhất là trong hoạt động hợp tác xã, cần huy động nguồn lực xã hội, trong đó ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ các chương trình, đề án, nhiệm vụ về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ về nhân lực, tài chính, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao cho hợp tác xã; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, tổ chức khoa học - công nghệ nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn…

