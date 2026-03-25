Việt Nam lần đầu tiên đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới

Tối 25-3, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, công bố Việt Nam sẽ trở thành nước chủ nhà đăng cai cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam thông tin Việt Nam sẽ đăng cai Hoa hậu Thế giới 2026

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhấn mạnh việc tổ chức Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam là cơ hội đặc biệt để quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, du lịch và con người thân thiện, hiếu khách của đất nước đến bạn bè thế giới.

Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 dự kiến có hơn 130 thí sinh tham gia. Hoa hậu Liên lục địa 2021 Lê Nguyễn Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Cũng trong tối 25-3, Chung khảo cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM).

47 thí sinh tham gia hai phần thi Người đẹp Biển và Người đẹp Du lịch, kết hợp chương trình nghệ thuật đặc sắc “Dances of Vietnam”. Các thí sinh mang đến những màn trình diễn chỉn chu, ấn tượng trên sân khấu.

Các thí sinh trong phần thi “Dances of Vietnam”
Các thí sinh trong phần thi Người đẹp du lịch

Trước đó, các thí sinh đã tham gia hoạt động trải nghiệm và các phần thi phụ như: Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Nhân ái.

Tối 29-3 tới đây, Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7.

Sự kiện có sự góp mặt đặc biệt của bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới và Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata. Người đẹp đăng quang hoa hậu sẽ chính thức trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường hoa hậu Thế giới lần thứ 74 – năm 2027.

Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới Julia Morley, Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata sẽ đến Việt Nam tham dự chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025
TIỂU TÂN

