Việt Nam – Tây Ban Nha tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Quốc vụ khanh Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Vương quốc Tây Ban Nha Amparo López Senovilla đồng chủ trì Khóa họp lần thứ I Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Tây Ban Nha, diễn ra hôm 28-10, tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Quốc vụ khanh Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Vương quốc Tây Ban Nha Amparo López Senovilla thảo luận các nội dung hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Khóa họp là sự kiện quan trọng đánh dấu lần đầu tiên hai bên thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ để rà soát, trao đổi về các hoạt động hợp tác, đề ra các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, cũng như xác định trọng tâm cần ưu tiên triển khai để thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tham dự Khóa họp, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song; đại diện các Bộ: Công thương, Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ… Về phía Tây Ban Nha, có đại diện các Bộ: Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp, Ngoại giao, Nông nghiệp, Nghề cá và Thực phẩm.

Phát biểu tại Khóa họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam của Ủy ban hỗn hợp, đánh giá thương mại song phương đã phát triển ấn tượng kể từ khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU (EVFTA) có hiệu lực từ 1-8-2020. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đạt mức kỷ lục 4,72 tỷ USD, tăng 19,9% so với năm 2023. Tây Ban Nha hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong khối EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Tây Ban Nha trong khối ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng và Quốc vụ khanh Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Vương quốc Tây Ban Nha Amparo López Senovilla đồng chủ trì Khóa họp lần thứ I Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Tây Ban Nha

Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha vẫn còn nhiều dư địa phát triển, hai bên cần nỗ lực và phối hợp hơn nữa phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương vượt 8 tỷ USD trong thời gian tới.

Đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Quốc vụ khanh Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha Amparo López Senovilla đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trong hợp tác thương mại. Phía Tây Ban Nha bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Tây Ban Nha có thế mạnh về công nghệ.

Tại Khóa họp, hai bên đã thảo luận các nội dung hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, quản lý nguồn nước, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học công nghệ và du lịch.

Khóa họp lần thứ I Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Tây Ban Nha về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước

Trong lĩnh vực năng lượng, phía Tây Ban Nha bày tỏ quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió để hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu giảm phát thải carbon.

Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đường sắt và nhấn mạnh năng lực chuyên môn của Tây Ban Nha có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam. Phía Tây Ban Nha khẳng định sẵn sàng cung cấp các giải pháp tổng thể cho các dự án đường sắt quốc gia và đô thị, cũng như mở rộng hợp tác trong tư vấn chiến lược, thiết kế, quản lý dự án và vận hành thử nghiệm.

Các cơ quan hai bên cũng đánh giá cao các hoạt động hợp tác đang triển khai trong lĩnh vực quốc phòng. Phía Tây Ban Nha khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực dịch vụ quản lý không lưu, quản lý máy bay không người lái và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam và Tây Ban Nha tái khẳng định cam kết tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan từ EVFTA, nỗ lực để các sản phẩm nông nghiệp – thực phẩm tiếp cận tốt hơn thị trường của nhau, thúc đẩy thương mại năng động và cùng có lợi. Phía Việt Nam đề nghị Tây Ban Nha hỗ trợ để EC ghi nhận những nỗ lực và tiến triển tích cực từ phía Việt Nam, xem xét sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy việc thiết lập các đường bay thẳng giữa Hà Nội, TPHCM với Madrid, Barcelona nhằm thúc đẩy dòng chảy thương mại và du lịch giữa hai nước.

Các đại biểu dự Khóa họp lần thứ I Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Tây Ban Nha

Hai đồng chủ tịch đánh giá cao việc thành lập và tổ chức Khóa họp lần 1 Ủy ban hỗn hợp, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Ủy ban hỗn hợp trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha, với vai trò là cơ quan đầu mối trong cơ chế Ủy ban hỗn hợp sẵn sàng tiếp nhận thông tin, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước thành công trong hoạt động thương mại và đầu tư.

Khóa họp lần thứ 1 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Tây Ban Nha đã diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng và hữu nghị. Kết thúc Khóa họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Quốc vụ khanh Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Vương Quốc Tây Ban Nha Amparo López Senovilla đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 1 của Ủy ban hỗn hợp.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đạt 4,72 tỷ USD, tăng 19,9% so với năm 2023 (mức cao nhất từ trước tới nay). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Tây Ban Nha đạt 4 tỷ USD, tăng 21,0% so với năm 2023; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Tây Ban Nha đạt 716 triệu USD, tăng 14,2% so với năm 2023. Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Tây Ban Nha với thặng dư thương mại đạt 3,29 tỷ USD, tăng 22,8% so với năm 2023. Về đầu tư, tính đến hết tháng 9 năm 2025, Tây Ban Nha có 101 dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn đạt 158,2 triệu USD. Đến nay, đầu tư FDI của Tây Ban Nha vào Việt Nam còn khiêm tốn, đứng thứ 44/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tuy lĩnh vực này hiện còn hạn chế về số lượng dự án nhưng có triển vọng lớn về tiềm năng vốn và chất lượng châu Âu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 65,76 triệu USD tổng số vốn đăng ký đầu tư tại Tây Ban Nha.

PV