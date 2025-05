Vietcap ra mắt dự án “Go green Go up – Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam”

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap chính thức khởi động dự án vì cộng đồng Go Green Go Up từ ngày 12-5 đến 12-6-2025 – một sáng kiến cộng đồng mới dành cho nhà đầu tư với mục tiêu gắn kết tài chính với trách nhiệm xã hội.