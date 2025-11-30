Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm máy bay Airbus

Sáng 30-11, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm máy bay theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn 6 giờ 59 phút ngày 30-11 giờ Việt Nam.

Theo đó, Vietnam Airlines đã kích hoạt quy trình kỹ thuật và triển khai đồng bộ tại 3 trung tâm kỹ thuật chính: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của hãng đã được cập nhật và đưa vào khai thác bình thường trở lại. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay giúp Vietnam Airlines hoàn thành yêu cầu trước hạn và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến lịch bay.

Yêu cầu kỹ thuật của Airbus được ban hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu. Trong ngày 29 và từ ngày 30-11, hoạt động khai thác của Vietnam Airlines diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

BÍCH QUYÊN