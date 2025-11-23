Còn nhiều điểm ách tắc trên các tuyến quốc lộ qua khu vực Nam Trung bộ

Bộ Xây dựng cho biết, đến chiều 23-11, các tuyến quốc lộ qua khu vực Nam Trung bộ do Trung ương quản lý bị ách tắc do mưa lũ đã cơ bản được thông tuyến. Tuy nhiên, các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý có 17 điểm ách tắc, tăng 7 điểm so với ngày trước đó.

Các điểm đang bị ách tắc tập trung trên quốc lộ 27C, quốc lộ 25, quốc lộ 27, quốc lộ 20. Trong đó, địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn 14 vị trí. Đặc biệt, tại Km44+410, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu 5 khẩn trương hỗ trợ lực lượng, phương tiện và thiết bị để tổ chức phá đá, nổ mìn, giải phóng chướng ngại, nhằm sớm thông tuyến quốc lộ 27C. Dự kiến đến 18 giờ ngày 24-11, tuyến đường sẽ thông xe 1 làn.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí ách tắc, trong đó 1 vị trí bị sạt lở ta luy dương trên quốc lộ 27C (qua địa bàn xã Lạc Dương và phường Lâm Viên). Dự kiến ngày 25-11 thông xe trở lại.

Tuyến quốc lộ 27C qua địa bàn Lâm Đồng, Khánh Hòa

Mưa lớn khiến nhiều đoạn công trường thi công đường cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong phải dừng.

Cũng trong ngày 23-11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhiều đoạn tuyến đường sắt tại Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk bị cuốn trôi nền đá, sạt ta luy nghiêm trọng. Tuyến Hà Nội - TPHCM tiếp tục bị gián đoạn, thêm 9 đôi tàu dừng khai thác, gồm SE5/6, SE7/8, SE21/22, SNT1/2 và SE4.

BÍCH QUYÊN