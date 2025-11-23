Vietjet khai trương đường bay TPHCM - Manila, mở ra kết nối du lịch, kinh tế

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối TPHCM với thủ đô Manila (Philippines), mang đến cho hành khách thêm lựa chọn linh hoạt để thỏa sức khám phá điểm đến mới hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Hoa hậu Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari cùng Vietjet chào đón hành khách trên chuyến bay khai trương

Đường bay TPHCM - Manila khai trương trong sự chào đón và chúc mừng của người dân, du khách tại hai địa phương. Sự kiện còn đặc biệt có sự tham gia của Hoa hậu Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari, Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez, cùng chào đón những hành khách đầu tiên của chuyến bay, mang đến không khí lễ hội tưng bừng và đầy hứng khởi.

﻿Giám đốc Thương mại Vietjet Hà Năng Việt (áo vest xanh tím than) tại sân bay Ninoy Aquino chào đón hành khách trong chuyến bay đầu tiên

Manila, thủ đô nhộn nhịp của Philippines, thu hút du khách với khu phố cổ Intramuros, nhà thờ Baroque được UNESCO công nhận và các trung tâm mua sắm sầm uất như Mall of Asia, kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa và nhịp sống hiện đại.

Những hành khách trên chuyến bay khai trương hào hứng trước giờ cất cánh

Trong khi đó, TPHCM là trung tâm kinh tế – văn hóa năng động bậc nhất Việt Nam, nổi bật với phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và ẩm thực đặc sắc, mang đến trải nghiệm đô thị sôi động, vừa khám phá văn hóa vừa tận hưởng cuộc sống hiện đại.

Máy bay Vietjet được chào đón với nghi thức vòi rồng tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino

Với 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, hành trình bay giữa Việt Nam - Philippines cùng Vietjet hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dân và du khách, thúc đẩy giao thương hai nước và khu vực. Đây là đường bay đầu tiên của Vietjet đến với Philippines, tiếp tục mở rộng mạng bay kết nối rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương của hãng, trở thành cầu nối giữa các quốc gia, dân tộc và mang tới thêm nhiều cơ hội bay cho người dân.