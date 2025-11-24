Xuất hiện thêm nhiều vị trí lún, nứt trên đèo Prenn
Sáng 24-11, ghi nhận của Báo SGGP tại đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho thấy xuất hiện thêm nhiều khu vực bị rạn, nứt, lún mặt đường đèo. Hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục.
Tại đoạn Km224+600 đến Km224+700 đường đèo Prenn khoảng 100m sạt lở kè chắn taluy âm (từ ngày 17-11), đã được cơ quan chức năng đóng cọc cừ ván thép khoanh vùng khu vực sạt lở, bóc tách bề mặt nhựa đường.
Cách đó không xa, nhiều vị trí khác rạn nứt bề mặt đường từ vài mét đến hàng chục mét đang được xử lý, ngăn không cho nước thấm xuống.
>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường:
Đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) có vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là cửa ngõ chính ra vào khu vực Đà Lạt. Đèo Prenn được khởi công nâng cấp từ tháng 2-2023, đến tháng 1-2024 thì hoàn thành, thông xe toàn tuyến.