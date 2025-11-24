Xuất hiện thêm nhiều vị trí lún, nứt trên đèo Prenn

Sáng 24-11, ghi nhận của Báo SGGP tại đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho thấy xuất hiện thêm nhiều khu vực bị rạn, nứt, lún mặt đường đèo. Hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục.

Tại đoạn Km224+600 đến Km224+700 đường đèo Prenn khoảng 100m sạt lở kè chắn taluy âm (từ ngày 17-11), đã được cơ quan chức năng đóng cọc cừ ván thép khoanh vùng khu vực sạt lở, bóc tách bề mặt nhựa đường.

Cách đó không xa, nhiều vị trí khác rạn nứt bề mặt đường từ vài mét đến hàng chục mét đang được xử lý, ngăn không cho nước thấm xuống.

Video: Hiện trạng đèo Prenn xuất hiện nhiều điểm lún, nứt sau 1 tuần xảy ra sạt lở. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường:

Hiện trạng khu vực xảy ra sự cố sạt lở bờ taluy âm trên đèo Prenn sau 1 tuần

Toàn bộ bề mặt nhựa đường đã được bóc tách

Một vị trí mặt đường bị nứt kéo dài chưa được khoanh vùng xử lý

Vị trí sạt lở trên đèo Prenn thời điểm 1 tuần trước

Nhiều đoạn bờ taluy dương sạt lở nhẹ, nguy cơ xảy ra sạt lở hiện hữu tại đèo Prenn

Dự kiến ít ngày tới đèo Prenn sẽ cho phép lưu thông trở lại. Các đơn vị đang khẩn trương thi công những biển báo tạm thời để hướng dẫn người đi đường



Đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) có vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là cửa ngõ chính ra vào khu vực Đà Lạt. Đèo Prenn được khởi công nâng cấp từ tháng 2-2023, đến tháng 1-2024 thì hoàn thành, thông xe toàn tuyến.

ĐOÀN KIÊN