Vĩnh biệt “nữ hoàng nhạc Rock and Roll” Tina Turner

Tina Turner - ca sĩ được mệnh danh là “Nữ hoàng Rock and Roll”, nổi tiếng với giọng ca mạnh mẽ với hàng loạt ca khúc ăn khách đã qua đời ngày 24-5 tại Kusnacht, Thụy Sĩ, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 84 tuổi.

Bằng âm nhạc và tình yêu đời vô hạn, bà từng làm say mê hàng triệu người trên khắp thế giới và truyền cảm hứng cho các ngôi sao tương lai.

Trên trang Facebook chính thức của bà đã xác nhận: “Hôm nay, chúng ta nói lời vĩnh biệt với người bạn yêu quý đã để lại toàn bộ công trình vĩ đại nhất của mình: Âm nhạc của bà. Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình bà. Tina, chúng tôi sẽ nhớ bà tha thiết”.

Với doanh số album và đĩa đơn trên toàn cầu đạt xấp xỉ 100 triệu bản, Tina Turner là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa chạy nhất thế giới. Bà nổi tiếng bởi những màn trình diễn sôi động trên sân khấu, chất giọng giàu nội lực và sự nghiệp kéo dài. Bà là chủ nhân của 7 giải thưởng Grammy và 3 giải của Đại lộ danh vọng Grammy. Tạp chí Rolling Stone xếp bà ở vị trí thứ 63 trong danh sách “100 nghệ sĩ vĩ đại nhất” và thứ 17 trong “100 ca sĩ vĩ đại nhất”. Bà được vinh danh tại Đại lộ Danh vọng của Hollywood năm 1986 và Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 1991.

Tina Turner, tên thật là Anna Mae Bullock, sinh ngày 26-11-1939 tại Brownsville, bang Tennessee, miền Nam nước Mỹ. Trong vai trò ca sĩ, vũ công, diễn viên và nhà văn, bà là một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất với hàng loạt ca khúc ăn khách và nhiều vai diễn đáng nhớ trong phim.

Bà bắt đầu trình diễn khi còn rất trẻ. Từ thời niên thiếu, bà đã là gương mặt quen thuộc trong làng nhạc R&B địa phương. Năm 1956, bà gặp ông Ike Turner thuộc ban nhạc Kings of Rhythm rồi tham gia ban nhạc này với nghệ danh Tina Turner. Cùng nhau, họ đã thu âm nhiều bản nhạc nổi đình đám trong những năm 1960 như A Fool in Love, It’s Gonna Work Out Fine, I Idolize You và River Deep - Mountain High.

Tina Turner và Ike Turner cưới nhau năm 1962 ở Mexico. Năm 1971, bản Proud Mary mà họ hát lại của ban nhạc CCR gặt hái thành công vang dội. Ca khúc Nutbush City Limits của họ cũng leo cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc năm 1973.

Hai người chính thức chia tay nhau vào năm 1978 sau khi Tina tố cáo chồng đã hành hạ bà và ngoại tình suốt nhiều năm. Năm 2013, bà tái hôn với bạn trai người Đức trẻ hơn bà 16 tuổi, ông Erwin Bach, giám đốc âm nhạc cho công ty của bà. Cũng vào năm này, bà từ bỏ quốc tịch Mỹ để trở thành công dân Thụy Sĩ.