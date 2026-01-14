Xã hội

Tặng Bằng khen tập thể và cá nhân xuất sắc trong chuyển đổi số của Quốc hội

SGGPO

Chiều 14-1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ trao bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025, gồm: Vụ Chuyển đổi số (Văn phòng Quốc hội); Tập đoàn Viettel; Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025.

trao.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, ngày 13-5-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH15 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Đề án này là cơ sở để triển khai việc thực hiện chuyển đổi số của Quốc hội một cách bài bản, toàn diện, khoa học, hiệu quả, minh bạch.

Những kết quả chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội được Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương Quốc hội là một trong những cơ quan tiên phong về chuyển đổi số.

Tin liên quan
ANH PHƯƠNG

Từ khóa

chuyển đổi số của Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trí tuệ nhân tạo chuyển đổi số

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn