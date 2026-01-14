Tặng Bằng khen tập thể và cá nhân xuất sắc trong chuyển đổi số của Quốc hội

Chiều 14-1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ trao bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025, gồm: Vụ Chuyển đổi số (Văn phòng Quốc hội); Tập đoàn Viettel; Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao b ằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số của Quốc hội năm 2025

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, ngày 13-5-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH15 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Đề án này là cơ sở để triển khai việc thực hiện chuyển đổi số của Quốc hội một cách bài bản, toàn diện, khoa học, hiệu quả, minh bạch.

Những kết quả chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội được Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương Quốc hội là một trong những cơ quan tiên phong về chuyển đổi số.

ANH PHƯƠNG