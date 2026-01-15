Hiện trạng đèo Prenn sau 6 ngày cấm lưu thông để sửa chữa

Ghi nhận của PV Báo SGGP tại đèo Prenn (cửa ngõ ra vào Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), các phương tiện đã lưu thông bình thường trở lại sau 6 ngày cấm lưu thông và hiện chỉ còn 1 vị trí đang khắc phục sạt lở.

Hiện trạng đèo Prenn sau 6 ngày cấm phương tiện lưu thông. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại khu vực gần cầu Datanla (Km224+600 - Km224+700, thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), điểm sạt lở vẫn đang được các đơn vị khẩn trương thi công phần cốt nền phía taluy âm. Đây là vị trí xảy ra sạt lở vào sáng 17-11-2025, dự kiến hoàn thành khắc phục hậu quả trước Tết Nguyên đán 2026.

Vị trí còn lại bị sạt lở trên đèo Prenn đang được các đơn vị gấp rút thi công. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại các vị trí sạt lở còn lại, sau những ngày cấm phương tiện lưu thông qua đèo Prenn (5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1), các đơn vị đã dọn dẹp đất đá, trả lại hiện trạng ban đầu, tháo dỡ các vách ngăn, biển cảnh báo đối với người đi đường.

Như Báo SGGP thông tin, trong những ngày cuối năm 2025, đèo Prenn xảy ra liên tiếp các vụ sạt lở, sụt lún ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông qua lại. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng nhiều lần cấm phương tiện để khắc phục hậu quả.

>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại đèo Prenn:

Đất đồi sạt lở tràn xuống đèo Prenn đã được dọn dẹp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Vị trí chưa khắc phục sạt lở đang được phân luồng cho các phương tiện. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các phương tiện lưu thông qua cầu Datanla sáng 15-1. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại khu vực gần cầu Datanla, điểm sạt lở vẫn đang được các đơn vị khẩn trương thi công phần cốt nền phía taluy âm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Vị trí sạt lở xảy ra vào sáng 17-11-2025. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự kiến hoàn thành khắc phục hậu quả trước thời điểm Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phần cốt nền đang được gia cố sâu dưới mặt đường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các phương tiện hiện lưu thông 1 nửa mặt đường đèo tại vị trí trên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại những đoạn còn lại, các phương tiện lưu thông bình thường kể từ sáng 15-1. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ chính ra vào khu vực Đà Lạt. Đèo Prenn được khởi công nâng cấp từ tháng 2-2023, đến tháng 1-2024 thì hoàn thành, thông xe toàn tuyến.

ĐOÀN KIÊN