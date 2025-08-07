Vĩnh Long - trung tâm tiêu dùng mới của miền Tây

Sau khi sáp nhập hành chính, tỉnh Vĩnh Long không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm tiêu dùng mới nổi của vùng Tây Nam bộ. Từ mạng lưới phân phối truyền thống phủ khắp tỉnh đến sự xuất hiện của các trung tâm thương mại (TTTM) hiện đại, bức tranh bán lẻ tại địa phương đang dần hình thành với nhiều triển vọng tăng trưởng

Khởi công dự án Trung tâm thương mại SenseFesti City Vĩnh Long

Nền tảng rộng mở

Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long có diện tích gần 6.300km2 , dân số hơn 4,25 triệu người, nằm trong nhóm các địa phương có mật độ dân cư cao tại ĐBSCL. Tỉnh hiện có lợi thế địa lý không chỉ đến từ mạng lưới sông ngòi và giao thông liên vùng, mà còn từ hệ thống logistics ven biển đang được mở rộng, đặc biệt là hành lang cao tốc kết nối TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Thống kê từ Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho thấy, bức tranh tiêu dùng của tỉnh đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh ước đạt trên 111.366 tỷ đồng, tăng mạnh 16,09% so với cùng kỳ và là mức tăng ấn tượng trong bối cảnh chi tiêu nội địa đang phục hồi. Sở Công thương Vĩnh Long dự báo, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh trong cả năm 2025 có thể đạt khoảng 660.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp hạ tầng thương mại, nhằm tạo ra những không gian tiêu dùng xứng tầm. Bởi theo đánh giá của Sở Công thương, hạ tầng tiêu dùng hiện tại của Vĩnh Long vẫn chủ yếu dựa trên mô hình truyền thống khi có hơn 400 chợ, 16 siêu thị, 141 cửa hàng tiện lợi, thiếu các không gian tích hợp giữa mua sắm, giải trí và trải nghiệm dịch vụ. Trong khi đó, các xu hướng tiêu dùng hiện đại như mua sắm kết hợp tiện ích, không gian mở, dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm cá nhân hóa đang lan nhanh từ TPHCM và các đô thị vệ tinh đến khu vực ĐBSCL.

Trước nhu cầu đó, sự kiện khởi công TTTM SenseFesti Vĩnh Long vào đầu tháng 8-2025 trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nâng tầm hạ tầng bán lẻ của địa phương này. Dự án do Công ty CP Đầu tư phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) - thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Tân Ngãi, một vị trí chiến lược ngay cửa ngõ hành chính mới, kết nối giữa hai cây cầu Mỹ Thuận và cao tốc Trung Lương - Cần Thơ. Với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng 40.000m2 , đây được kỳ vọng là tổ hợp mua sắm - ẩm thực - giải trí hiện đại nhất khu vực ĐBSCL.

Tín hiệu mới từ công trình biểu tượng

Tại lễ khởi công dự án, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định, đây là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển đô thị mới, nhằm nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy thương mại - dịch vụ - du lịch của Vĩnh Long. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để dự án hoàn thành vào tháng 9-2026, góp phần thay đổi diện mạo khu hành chính mới và thu hút người dân đến sinh sống, làm việc, mua sắm.

Ông Phan Thành Duy, Phó Tổng giám đốc SCID, cho biết, SenseFesti Vĩnh Long là dự án TTTM có quy mô lớn nhất trong hệ thống Saigon Co.op cho đến nay; đồng thời là mô hình TTTM mới đầu tiên được SCID phát triển theo hướng kiến trúc mở hiện đại, kết hợp yếu tố thiên nhiên với không gian xanh, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, hài hòa với môi trường nhưng vẫn gìn giữ tinh thần cộng đồng, gần gũi. “Điểm nhấn của dự án thể hiện qua định vị của của mô hình SenseFesti: “Náo nhiệt - Lễ hội - Lan tỏa năng lượng” là sự kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên, lễ hội, văn hóa, chúng tôi dành phần lớn diện tích của dự án để tích hợp sân khấu nhạc nước tổ chức lễ hội, các khu phố ẩm thực, không gian giải trí đa dạng, bên cạnh trung tâm mua sắm và đại siêu thị”, ông Phan Thành Duy nói.

Theo ông Phan Thành Duy, nếu Sense City là mô hình TTTM theo kiểu truyền thống, thì SenseFesti là phiên bản nâng cấp hiện đại hơn, mở hơn, xanh hơn và gần gũi với cộng đồng hơn. Đây là mô hình hướng đến trải nghiệm toàn diện, nơi không chỉ để mua sắm, mà còn để thư giãn, tận hưởng và kết nối với nhau trong một không gian thiên nhiên sống động, đầy cảm hứng.

Trong giai đoạn tới, Vĩnh Long xác định công nghiệp chế biến, đặc biệt là nông, thủy sản, cơ khí và năng lượng sạch là những ngành mũi nhọn. Tuy nhiên, để chuỗi giá trị phát huy trọn vẹn, thương mại hiện đại cần đóng vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Chia sẻ với báo chí gần đây, đại diện Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, các TTTM thế hệ mới sẽ được định hướng trở thành điểm tích hợp đa chức năng, đó là bán lẻ - logistics - truy xuất nguồn gốc - thương mại điện tử. Song song đó, tỉnh cũng đẩy mạnh việc nâng cấp chợ truyền thống, tăng cường kiểm soát gian lận thương mại và siết chặt hoạt động mua bán qua nền tảng số, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới.

Những thay đổi về định hướng hạ tầng thương mại diễn ra trong bối cảnh các khu dân cư mới đang mọc lên sau sáp nhập, người dân không còn chỉ tìm đến điểm bán gần nhà, mà bắt đầu ưu tiên các không gian mua sắm tích hợp, trải nghiệm kết nối cộng đồng và dịch vụ tiện ích.

SenseFesti là 1 trong 4 mô hình TTTM mới thuộc chuỗi thương hiệu Sense mà SCID đã và đang phát triển. Mô hình còn lại là SensePlaza và SenseGallery, hiện SCID đang chuẩn bị các bước cần thiết để triển khai xây dựng. Dự kiến, mô hình TTTM này sẽ ra mắt sớm nhất là trong năm 2025, nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, thân thiện và gắn liền với từng địa phương mà SCID hiện diện.

