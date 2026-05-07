Mỹ - Iran đạt hiểu biết sơ bộ về nới phong tỏa eo biển Hormuz

Truyền thông quốc tế ngày 7-5 đưa tin Mỹ và Iran đã đạt được những hiểu biết sơ bộ liên quan việc từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa hàng hải và mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục được thúc đẩy.

Biểu đồ giá dầu thế giới giảm. Ảnh: OIL PRICE

Tin cho biết, những cuộc thương lượng hiện tập trung vào một bản ghi nhớ mang tính nguyên tắc gồm nhiều điều khoản, trong đó có việc Iran từng bước khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz. Đổi lại, Mỹ giảm dần các biện pháp phong tỏa nhằm vào cảng biển và hoạt động vận tải liên quan của Iran.

Kế hoạch dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn trong khoảng 30 ngày nhằm tạo điều kiện cho những cuộc đàm phán sâu hơn về vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực. Mỹ được cho là sẽ từng bước nới hạn chế đối với vận tải biển và một phần tài sản bị phong tỏa của Iran, trong khi Tehran sẽ hạ thấp mức độ kiểm soát đối với hoạt động hàng hải qua Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng xác nhận tạm dừng chiến dịch quân sự Dự án Tự do nhằm mở lại eo biển Hormuz để tạo cơ hội cho đàm phán, song nhấn mạnh các biện pháp gây sức ép đối với Iran vẫn được duy trì trong thời gian thương lượng.

Thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent trong ngày 7-5 giảm mạnh do kỳ vọng hoạt động vận tải dầu mỏ qua Hormuz có thể dần được khôi phục trong thời gian tới.

LÊ VIỆT