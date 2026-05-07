Thế giới

Mỹ - Iran đạt hiểu biết sơ bộ về nới phong tỏa eo biển Hormuz

SGGP

Truyền thông quốc tế ngày 7-5 đưa tin Mỹ và Iran đã đạt được những hiểu biết sơ bộ liên quan việc từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa hàng hải và mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục được thúc đẩy.

Screenshot 2026-05-07 173239.png
Biểu đồ giá dầu thế giới giảm. Ảnh: OIL PRICE

Tin cho biết, những cuộc thương lượng hiện tập trung vào một bản ghi nhớ mang tính nguyên tắc gồm nhiều điều khoản, trong đó có việc Iran từng bước khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz. Đổi lại, Mỹ giảm dần các biện pháp phong tỏa nhằm vào cảng biển và hoạt động vận tải liên quan của Iran.

Kế hoạch dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn trong khoảng 30 ngày nhằm tạo điều kiện cho những cuộc đàm phán sâu hơn về vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực. Mỹ được cho là sẽ từng bước nới hạn chế đối với vận tải biển và một phần tài sản bị phong tỏa của Iran, trong khi Tehran sẽ hạ thấp mức độ kiểm soát đối với hoạt động hàng hải qua Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng xác nhận tạm dừng chiến dịch quân sự Dự án Tự do nhằm mở lại eo biển Hormuz để tạo cơ hội cho đàm phán, song nhấn mạnh các biện pháp gây sức ép đối với Iran vẫn được duy trì trong thời gian thương lượng.

Thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent trong ngày 7-5 giảm mạnh do kỳ vọng hoạt động vận tải dầu mỏ qua Hormuz có thể dần được khôi phục trong thời gian tới.

Tin liên quan
LÊ VIỆT

Từ khóa

Mỹ Iran eo biển Hormuz nới phong tỏa giá dầu giảm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn