Tổng thống Mỹ: Xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc

Ngày 7-5, báo The Times of Israel đưa tin, trong bài phát biểu ủng hộ ứng viên Thống đốc bang Georgia Burt Jones, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể sớm kết thúc bằng một thỏa thuận tháo gỡ các bế tắc liên quan đến eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về diễn biến liên quan đến Iran. Ảnh: Shalev Shalom/POOL

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các an ninh và cho biết sẽ trao đổi với Tổng thống Donald Trump về các diễn biến liên quan đến Iran. Theo The Times of Israel, Mỹ được cho là đã thông báo với Israel về “sự cởi mở đáng ngạc nhiên” của Iran trong việc chuyển kho dự trữ uranium ra nước ngoài.

Tổng thống Mỹ cho biết cần khoảng một tuần để hoàn tất thỏa thuận với Iran về việc chấm dứt cuộc xung đột.

Kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột Mỹ - Iran đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%; Nasdaq tăng 2%, trong khi Dow Jones tăng 1,2%.

Cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Mark Kimmitt nhận định, yêu cầu Iran ngừng hoàn toàn làm giàu uranium là không thực tế và khó được Tehran chấp nhận. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn có thể tuyên bố một thắng lợi ngoại giao nếu Tehran đồng ý tạm thời đình chỉ hoạt động làm giàu uranium.

Tin liên quan Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư đối với Iran

MINH CHÂU