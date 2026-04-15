Virus lở mồm long móng SAT-1 rất nguy hiểm

Ngày 14-4, Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp với Cục Chăn nuôi và Thú y, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ NN-MT) cùng các đơn vị liên quan để đánh giá nguy cơ, xây dựng kế hoạch ứng phó với virus lở mồm long móng (FMD) chủng SAT-1. Đây là biến chủng chưa từng ghi nhận lưu hành tại Việt Nam, có độc lực cao, tương đương các dòng virus tuýp O biến chủng mạnh.

Tỷ lệ chết ở trâu, bò trưởng thành dao động 5%-10%, có thể tăng lên 20%-50% tùy điều kiện đàn. Đối với heo, mức độ ảnh hưởng nặng hơn, tỷ lệ chết ở heo trưởng thành khoảng 20%, heo con khoảng 50%-80%. Nếu chủng SAT-1 xâm nhiễm Việt Nam, mức độ tàn phá sẽ rất lớn đối với đàn gia súc hơn 10 triệu con và hơn 31 triệu con heo của cả nước.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến đã yêu cầu các phòng thí nghiệm khẩn trương hoàn thiện phương pháp xét nghiệm, sẵn sàng bộ kit để triển khai giám sát tại khu vực cửa khẩu, biên giới và vùng nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Nhiều chuyên gia đề xuất sử dụng vaccine đơn giá chủng SAT-1. Cục Chăn nuôi và Thú y làm thủ tục nhập khẩu dự phòng, đồng thời phối hợp nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước. Bộ NN-MT đề nghị các lực lượng chức năng kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn gia súc không rõ nguồn gốc vào Việt Nam.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ NN-MT tổ chức cuộc họp với một số doanh nghiệp chăn nuôi về quản lý Ractopamine (chất tạo nạc) trong thức ăn chăn nuôi. Ractopamine là hoạt chất được bổ sung vào thức ăn cho heo ở giai đoạn cuối trước khi xuất chuồng, nhằm tăng tỷ lệ thịt nạc và giảm tích mỡ. Chất này không phải hormone tăng trưởng, có đặc tính chuyển hóa nhanh và được đào thải khỏi cơ thể vật nuôi sau một thời gian ngừng sử dụng.

Theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 24/2013/TT-BYT, Việt Nam cho phép tồn dư Ractopamine trong thịt theo ngưỡng của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex). Tuy nhiên, trong lĩnh vực chăn nuôi, hoạt chất này chưa được đưa vào danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được phép sử dụng, dẫn đến quy định chưa thống nhất.

Tại cuộc họp, Bộ NN-MT yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở khoa học, kết quả khảo nghiệm trong nước và quy định hiện hành để làm rõ việc có cho phép sử dụng Ractopamine hay không, nếu cho phép thì áp dụng điều kiện, liều lượng và thời gian ngừng sử dụng cụ thể. Bộ NN-MT đề xuất nghiên cứu quản lý theo hướng phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời kiểm soát chặt dư lượng trong thịt.

PHÚC HẬU - PHÚC VĂN