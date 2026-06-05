TPHCM sẽ kiểm tra ATTP hàng loạt nhà hàng trong khách sạn và trung tâm thương mại

Trong tháng 6, hơn 300 cơ sở ăn uống như nhà hàng trong khách sạn, trong trung tâm thương mại, nhà hàng tiệc cưới sẽ được Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM tiến hành kiểm tra.

Sở ATTP TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra diễn ra từ nay đến hết ngày 30-6.

Một điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TPHCM.

Theo kế hoạch, việc kiểm tra được tiến hành với 311 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc quản lý của ngành y tế.

Trong đó, gồm nhà hàng trong khách sạn, cửa hàng ăn uống trong trung tâm thương mại, nhà hàng tiệc cưới, một số quán ăn và cà-phê...

Cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra về: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận này), kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, giấy tờ liên quan đến nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Ngoài ra, kiểm tra sổ thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước, điều kiện đảm bảo ATTP tại cơ sở như điều kiện vệ sinh, trang thiết bị, dụng cụ, con người; các hồ sơ pháp lý và nội dung khác theo yêu cầu thực tế.

Theo Sở ATTP TPHCM, bên cạnh đánh giá thực trạng chấp hành quy định ATTP, đợt kiểm tra còn giúp phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế và ngăn ngừa các sự cố về ATTP, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đồng thời, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

GIAO LINH