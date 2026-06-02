Vĩnh Long: Ca mắc sốt xuất huyết tăng 2,6 lần so với cùng kỳ

Ngày 2-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.539 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 1.577 ca so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng 2,6 lần.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tích cực điều trị cho các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
Theo đó, trong tổng số ca mắc có 19 ca nặng, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Số ca mắc xuất hiện tại hầu hết địa phương trong tỉnh.

Tuy nhiên, ngành y tế tăng cường giám sát, theo dõi và triển khai các biện pháp xử lý dịch tại một số xã, phường có số ca tích lũy cao gồm: Phước Hậu, Hòa Phú, Long Châu, Long Hồ, Tân Lược, Tân Hạnh, Vĩnh Xuân và An Bình…

Bên cạnh số ca mắc, toàn tỉnh ghi nhận 1.483 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Vĩnh Long đã chỉ đạo xử lý toàn bộ ổ dịch được phát hiện; đồng thời tăng cường giám sát và theo dõi chặt diễn biến dịch tễ.

Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy nhằm cắt đứt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Ngành y tế nhận định, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng do bước vào mùa mưa. Do đó, các địa phương cần duy trì giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

TÍN HUY

