Bé trai 9 tuổi bị kính cắt động mạch tay trong lúc vui đùa

Ngày 1-6, Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 9 tuổi bị kính cắt nghiêm trọng vùng cổ tay và bàn tay trong lúc vui đùa.

Vết thương do kính cắt vào cổ tay bé trai 9 tuổi

Theo đó, bé trai N.T.L. (9 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng bị kính cắt sâu vùng cổ tay trái. Theo người nhà, trong lúc vui đùa, trẻ không may bị kính cắt vào vùng cổ tay trái.

Bé vào viện trong tình trạng vết thương hở vùng cổ tay trái chảy máu thành tia, tê bì kèm hạn chế vận động các ngón tay.

Qua hội chẩn, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi bị đứt động mạch quay trái, nghi tổn thương thần kinh giữa và gân gấp vùng cổ tay; đồng thời chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm tái lập tuần hoàn máu và bảo tồn tối đa chức năng của bàn tay.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật xử lý vết cắt ở cổ tay

Theo đó, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành cắt lọc vết thương, khâu phục hồi các gân gấp bị tổn thương, nối thần kinh giữa. Riêng động mạch quay của bé khá nhỏ đường kính chỉ khoảng 2mm, các bác sĩ phải dùng đến kính lúp vi phẫu để tiến hành phẫu thuật khâu nối nhằm đạt kết quả cao nhất.

Hiện bệnh nhi đã được cho xuất viện, tình trạng vết thương đã cải thiện đáng kể, các chức năng vận động ngón tay và thao tác cầm nắm đang phục hồi dần.

TUẤN QUANG