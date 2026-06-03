Ứng dụng công nghệ in 3D phẫu thuật thành công hai ca đa chấn thương phức tạp

Ngày 3-6, Sở Y tế TPHCM cho biết, lần đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, với sự hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn kỹ thuật của các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115, hai trường hợp đa chấn thương nặng kèm tổn thương khung chậu phức tạp đã được phẫu thuật thành công ngay tại địa phương.

Ứng dụng công nghệ in 3D để tái tạo chính xác cấu trúc khung chậu của người bệnh trước mổ

Đây là những ca bệnh mà trước đây hầu hết phải chuyển lên các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM để điều trị.

Trước đó, ngày 29-5, ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa về hai trường hợp chấn thương nặng, Bệnh viện Nhân dân 115 đã cử BS-CK2 Nguyễn Cao Viễn, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Trưởng Đơn vị Vi phẫu Tạo hình cùng ê-kíp chuyên gia đến hỗ trợ chuyên môn, hội chẩn và thống nhất phương án điều trị với các bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa.

Trường hợp thứ nhất là người bệnh nam, 37 tuổi, bị đa chấn thương nặng với nhiều tổn thương phức tạp vùng khung chậu, chi trên và bàng quang. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã thực hiện thành công phẫu thuật kết hợp xương khung chậu, xử trí tổn thương khớp mu phức tạp và cố định các vị trí gãy xương chi trên.

Trường hợp thứ hai là người bệnh nam, 61 tuổi, bị gãy phức tạp vùng khung chậu, ổ cối và tay trái. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ với nhiều kỹ thuật chuyên sâu dưới màn hình tăng sáng. Ê-kíp đã xử trí thành công các tổn thương phối hợp, phục hồi cấu trúc giải phẫu khung chậu cho người bệnh.

Hai ca phẫu thuật đều ứng dụng công nghệ in 3D để tái tạo chính xác cấu trúc khung chậu của người bệnh trước mổ. Thông qua mô hình 3D, ê-kíp phẫu thuật có thể đánh giá toàn diện mức độ tổn thương, xây dựng chiến lược phẫu thuật tối ưu, lựa chọn vật liệu kết hợp xương phù hợp và nâng cao độ chính xác trong quá trình can thiệp.

Sau phẫu thuật cấu trúc giải phẫu khung chậu được phục hồi tốt. 3 ngày hậu phẫu, cả hai người bệnh đều ổn định, có thể vận động tại giường, bắt đầu tập phục hồi chức năng và tiếp tục được theo dõi tích cực.

Theo các chuyên gia, gãy khung chậu phức tạp là một trong những dạng chấn thương nặng, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp đa chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại. Việc thực hiện thành công các ca phẫu thuật này ngay tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa không chỉ giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng do chuyển viện, giảm chi phí và áp lực cho gia đình mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế địa phương.

THÀNH SƠN