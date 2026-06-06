TPHCM ra mắt ứng dụng quản lý khám sức khỏe toàn dân theo thời gian thực

Màn hình Dashboard quản lý hoạt động khám sức khỏe trên địa bàn thành phố

Đây là công cụ điều hành số giúp theo dõi tiến độ khám sức khỏe toàn dân theo thời gian thực, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, toàn diện.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc đưa Dashboard vào hoạt động đánh dấu một bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế thành phố, đồng thời tạo nền tảng quản trị hiện đại phục vụ triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua Dashboard, lãnh đạo ngành y tế, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế có thể theo dõi liên tục số người dân được khám sức khỏe mỗi ngày, số lượt khám tích lũy theo từng giai đoạn, tiến độ thực hiện tại từng phường, xã, đặc khu cũng như tại từng bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế và các đơn vị tham gia khám sức khỏe.

Bảng điều hành còn cho phép phân tích cơ cấu người dân tham gia khám sức khỏe theo độ tuổi, giới tính, nhóm đối tượng ưu tiên, người cao tuổi, người lao động, học sinh, sinh viên và nhiều nhóm dân cư khác. Đặc biệt, hệ thống từng bước tổng hợp các dữ liệu về yếu tố nguy cơ sức khỏe, các bất thường phát hiện qua khám sức khỏe và mô hình bệnh tật của người dân trên địa bàn thành phố.

Một trong những giá trị quan trọng nhất của Dashboard là giúp công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện trên cơ sở dữ liệu thực tiễn, minh bạch và kịp thời. Thông qua các chỉ số được cập nhật liên tục, ngành y tế có thể nhanh chóng nhận diện những địa phương có tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe còn thấp để tăng cường truyền thông, bổ sung nguồn lực hoặc triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Ngược lại, những mô hình hiệu quả cũng được phát hiện sớm để nhân rộng trên toàn địa bàn.

Nhiều thông tin liên quan đến hoạt động khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn TPHCM được cập nhật liên tục theo thời gian thực

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, để xây dựng và vận hành Dashboard này, điều kiện tiên quyết là toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe của người dân phải được cập nhật đầy đủ lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng do Sở Y tế TPHCM xây dựng và triển khai trên toàn thành phố. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành Hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân trên ứng dụng Công dân số TPHCM, đồng thời kết nối với Bộ Y tế để xây dựng Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID, góp phần quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu sức khỏe số, hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân một cách liên tục, toàn diện và lâu dài.

“Việc ra mắt Dashboard quản lý hoạt động khám sức khỏe đánh dấu bước chuyển từ phương thức thống kê thủ công sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số. Đây không chỉ là công cụ theo dõi tiến độ thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân mà còn là nền tảng quan trọng để TPHCM xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe thông minh, hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, được theo dõi sức khỏe liên tục trong suốt vòng đời và được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với mức độ nguy cơ của mình", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

THÀNH AN