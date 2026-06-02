Tăm tre găm vào tim, một thiếu niên nguy kịch

Một bệnh nhi 13 tuổi phải mổ khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM do suy tim cấp, tràn dịch màng ngoài tim. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ bất ngờ phát hiện một chiếc tăm tre đang găm vào tim của bé.

Ngày 2-6, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhi R.C.K. (13 tuổi, xã Chư Păh, Gia Lai) bị tràn mủ màng tim do dị vật.

Bệnh nhi R.C.K. hiện được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Cuối tháng 4, K. được chuyển đến TPHCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốc, suy tim cấp, viêm mủ màng ngoài tim.

Theo BSCK2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, ê-kíp điều trị phải đặt nội khí quản thở máy, thuốc vận mạch và sử dụng nhiều loại kháng sinh phối hợp.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển mổ khẩn cấp để giải áp tim. Lúc này, dịch mủ và giả mạc (lớp màng viêm) đã bao bọc toàn bộ hệ thống trái tim, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới.

Quá trình phẫu thuật, ê-kíp bất ngờ phát hiện một chiếc tăm tre nguyên vẹn, đâm vào mặt sau thất phải của tim. Đây cũng là nguyên nhân khiến vi khuẩn xâm nhập gây ra viêm nhiễm, tràn mủ màng tim.

Sau khi lấy dị vật, ê-kíp làm sạch ổ mủ, điều trị kháng sinh liều cao để kiểm soát tình hình.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi R.C.K.

Bác sĩ Ngọc Phượng nhận định, có khả năng bệnh nhi bị hóc tăm tre trước đó. Dị vật di chuyển theo đường tiêu hoá và bằng cách nào đó đâm vào thất phải của tim.

Đó cũng là đường dẫn cho vi khuẩn xâm nhập gây ra tràn mủ màng tim. Tuy vậy, bệnh nhi và gia đình đều không biết đã nuốt dị vật khi nào.

Hiện tại, bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm, đang được bác sĩ theo dõi sát sao. Về lâu dài, trẻ có nguy cơ mắc bệnh tim mạn tính như viêm màng ngoài tim co thắt, cần phải tái khám định kỳ.

GIAO LINH