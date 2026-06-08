Sở Y tế TPHCM lập đoàn kiểm tra vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Cuối tuần vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM), nghi ngờ có sai sót trong chẩn đoán. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu bệnh viện báo cáo toàn bộ quá trình điều trị, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mạng xã hội xuất hiện thông tin một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM), nghi ngờ có sai sót trong chẩn đoán.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc, bao gồm quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, theo dõi, chỉ định cận lâm sàng, hội chẩn, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện tổ chức họp Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định; mời các chuyên gia thuộc các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tham gia nhằm đánh giá khách quan, toàn diện quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và xác định nguyên nhân tử vong.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn phải được lập thành biên bản, làm rõ các nhận định chuyên môn, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và trách nhiệm liên quan (nếu có), đồng thời báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10-6.

Song song đó, ngày 8-6, Giám đốc Sở Y tế đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện; đối chiếu với các quy định chuyên môn hiện hành nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) và xử lý theo đúng quy định.

Sở Y tế TPHCM sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật, trên tinh thần minh bạch, cầu thị và đặt quyền lợi, sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.

Sở Y tế đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên và phối hợp chặt chẽ với gia đình người bệnh trong quá trình giải quyết vụ việc; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.

KHÁNH CHI