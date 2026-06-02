Hợp tác Việt - Pháp nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng

Ngày 2-6, Quỹ Urgo Foundation (Pháp), Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Nhà thuốc Long Châu đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM cho biết, y tế là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống, tiêu biểu và hiệu quả trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp.

Trong hơn 30 năm qua, sự hợp tác sâu rộng giữa Pháp và Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: kết nối mạng lưới bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước thông qua nhiều hình thức đa dạng và đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong chăm sóc sức khỏe người dân. “Hiện đã có gần 3.000 y bác sĩ người Việt được tu nghiệp tại Pháp và nhiều người hiện đang giữ những cương vị quan trọng tại các bệnh viện và các cơ sở y tế”, ông Etienne Ranaivoson chia sẻ.

Ông Etienne Ranaivoson đánh giá cao khi Việt Nam đang có nhiều sự đổi mới trong lĩnh vực y tế, đó là chú trọng hơn đến phòng bệnh, đảm bảo bảo hiểm y tế toàn dân và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tiếp tục mang những sáng kiến đổi mới sáng tạo đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam; đồng thời là minh chứng rõ nét cho quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước trong lĩnh vực y tế.

Trong khuôn khổ hợp tác, các đơn vị đã thỏa thuận đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ban đầu cho đội ngũ dược sĩ, nhân viên y tế của Long Châu. Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết, một trong những hoạt động quan trọng của sự hợp tác này là xây dựng hàng trăm điểm sơ cấp cứu ngay tại thống Long Châu.

Tận dụng mạng lưới nhà thuốc “gần dân, sát dân” cùng đội ngũ y tế của Long Châu, các điểm sơ cứu sẽ hỗ trợ tích cực cho người dân trong các tình huống khẩn cấp, can thiệp y tế kịp thời tại hiện trường đảm bảo "thời gian vàng” trước khi tiếp cận các cơ sở điều trị chuyên sâu.

"Trên hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Long Châu hướng đến trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" an toàn và tin cậy. Hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hợp tác công – tư, hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế nhằm kết nối nguồn lực xây dựng nền y tế dự phòng hiện đại, vì dân”,bà Nguyễn Đỗ Quyên thông tin.

22.000 dược sĩ Long Châu trở thành tình nguyện viên sơ cấp cứu trong cộng đồng Tại lễ ký kết, các bên cũng thỏa thuận, thông qua mạng lưới nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc, các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng sẽ được triển khai rộng rãi, nhằm đưa kiến thức y khoa dễ hiểu về sơ cấp cứu đến gần hơn với người dân. Trong đó, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế Long Châu sẽ đồng hành lan tỏa thông tin y khoa, các hướng dẫn sơ cấp cứu chính xác, dễ hiểu đến hàng triệu người dân trong các tình huống phổ biến như: đột quỵ, tai nạn giao thông, hóc dị vật, bỏng…

