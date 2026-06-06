Cảnh báo lạm dụng thuốc bổ não mùa thi

Nhập viện vì bổ sung quá mức

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn phụ huynh, không khó để bắt gặp những bài đăng chia sẻ kinh nghiệm chọn mua thuốc bổ não, viên uống DHA, Omega-3, các sản phẩm tăng tuần hoàn não hay TPCN được quảng cáo giúp cải thiện khả năng ghi nhớ. Thậm chí, nhiều phụ huynh sẵn sàng chi số tiền lớn để con có thêm năng lượng học tập trong giai đoạn ôn thi nước rút.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (41 tuổi, phường Thủ Thiêm) cho biết, con trai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Thấy con thường xuyên học khuya, nên chị Hạnh mua nhiều loại TPCN với mong muốn giúp con đỡ căng thẳng, tiếp thu bài tốt hơn. Tuy nhiên, sau gần 2 tuần uống cùng lúc nhiều loại thực phẩm bổ sung, con chị xuất hiện tình trạng mất ngủ kéo dài, hồi hộp, tim đập nhanh, đau đầu và buồn nôn. “Các triệu chứng ngày càng nặng khiến cháu phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói, cháu bị rối loạn giấc ngủ và tim mạch liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm bổ sung không phù hợp, trong đó có những chế phẩm chứa chất kích thích giúp tỉnh táo”, chị Hồng Hạnh buồn bã nói.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho học sinh

Với tâm lý muốn con tỉnh táo ôn bài, nhiều gia đình tin rằng thuốc bổ não có thể giúp con học nhanh hơn, nhớ lâu hơn hoặc duy trì sự tỉnh táo trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo BS CK2 Lê Trung Nhân, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy một loại thuốc hay TPCN có thể giúp người khỏe mạnh trở nên thông minh hơn hoặc tăng trí nhớ vượt trội. Phần lớn các sản phẩm được quảng bá trên thị trường chỉ có tác dụng hỗ trợ trong một số trường hợp nhất định, không phải “thần dược” giúp cải thiện kết quả học tập. "Việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến các tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, tim đập nhanh hoặc mất ngủ. Trong khi đó, mất ngủ lại là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm giảm khả năng tập trung và ghi nhớ của học sinh", BS CK2 Lê Trung Nhân thông tin.

Cần xây dựng lối sống khoa học

Theo TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hầu hết sản phẩm gọi là “thuốc bổ não” trên thị trường chỉ là TPCN. Điều đáng lo ngại nhất là não bộ của học sinh vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện, đặc biệt là vỏ não trước trán, trung tâm chỉ huy tư duy phức tạp. Việc đưa vào cơ thể non trẻ những chất tác động thần kinh chưa được kiểm chứng đầy đủ có thể gây ra những hệ quả lâu dài mà khoa học chưa thể lường hết.

Không có viên thuốc thần kỳ nào thay thế được giấc ngủ sâu, chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động thể chất đều đặn và phương pháp học tập khoa học. Hãy để bộ não của học sinh phát triển tự nhiên và khỏe mạnh, đó chính là “thuốc bổ” an toàn và hiệu quả nhất. "Thay vì tìm kiếm các loại thuốc tăng trí nhớ, phụ huynh cần giúp con xây dựng lối sống khoa học. Phụ huynh không nên tự ý mua thuốc tăng tuần hoàn não, các sản phẩm được quảng cáo tăng trí nhớ cho con sử dụng. Khi trẻ có biểu hiện mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, giảm tập trung hoặc suy giảm trí nhớ bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phù hợp", TS-BS Võ Hồng Minh Công khuyến cáo.

Để giảm căng thẳng, lo âu trong mùa thi, bà Phạm Nhật Thùy Đan, khoa Sức khỏe cộng đồng - Môi trường và bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, khuyến cáo phụ huynh cần xây dựng kế hoạch ôn tập hợp lý trước kỳ thi giúp trẻ học tập có hệ thống, tránh bị quá tải và căng thẳng; xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh lạm dụng các chất kích thích như trà, cà phê, thuốc lá… vì có thể gây ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và tâm trạng. “Học sinh không nên thức quá khuya, đặc biệt là sau 24 giờ, cần duy trì giấc ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Trước và trong ngày thi, trẻ nên ngủ sớm để tinh thần luôn sảng khoái, tỉnh táo. Khi cơ thể quá mệt mỏi, một giấc ngủ ngắn 15-20 phút sẽ giúp trẻ lấy lại năng lượng và cảm thấy dễ chịu hơn”, bà Phạm Nhật Thùy Đan chia sẻ.

THÀNH AN