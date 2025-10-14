VN-Index điều chỉnh nhẹ sau 4 phiên lập đỉnh

Dù VN-Index chỉ giảm hơn 4 điểm nhưng số cổ phiếu giảm áp đảo, hơn gấp 3 lần số cổ phiếu tăng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 14-10 đối diện với áp lực chốt lời mạnh kéo VN-Index đóng phiên giảm hơn 4 điểm, dù trong phiên có thời điểm tăng hơn 28 điểm, lên cao nhất 1.794,17 điểm.

Thị trường ngập trong sắc đỏ dù VN-Index chỉ giảm hơn 4 điểm vì riêng 4 cổ phiếu trụ: VIC tăng 3,2%, VHM tăng 2,3%, VPB tăng 2,5% và VJC tăng trần đã giúp VN-Index đỡ giảm 12 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trừ VPB tăng mạnh, còn lại "đỏ sàn" góp phần gây áp lực lên chỉ số: TCB giảm 1,21%, ACB giảm 1,68%, BID giảm 2,1%, CTG giảm 2,16%, MBB giảm 1,1%, TPB giảm 1,29%, LPB giảm 1,9%, OCB giảm 1,89%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng nghiêng hẳn về sắc đỏ: VCI giảm 2,3%, VND giảm 1,48%, HCM giảm 1,64%, CTS giảm 2,46%, CTS giảm 2,46%, VDS giảm 2,69%, CTS giảm 2,16%, BSI giảm 1,64%...

Nhóm bất động sản có sự phân hóa: VIC tăng 3,16%, VHM tăng 2,25%, CEO tăng 4,83%, HDC tăng 2,03%, PDR tăng 1,02%, VPI tăng 1,18%; KHG, DIG tăng gần 1%. Ngược lại, TCH giảm 4,45%, DXG giảm 3,98%, KBC giảm 3,27%, NVL giảm 3,13%, KDH giảm 2%, NVL giảm 3,13%, NLG giảm 2,82%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu thép, dầu khí, tiêu dùng cũng giảm mạnh: HPG giảm 2,24%, NKG giảm 2,3%, HSG giảm 1,87%; BSR giảm 2,95%, PVS giảm 1,57%, PVD giảm 1,42%; HHS giảm 5,76%, MSN giảm 2,94%, HAG giảm 4,96%, ANV giảm 4,65%...

Riêng nhóm cổ phiếu công nghiệp có một số cổ phiếu tăng mạnh: GEX, GEE, VJC tăng trần, CII tăng 3,84%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,06 điểm (0,23%) còn 1.761,06 điểm với 256 mã giảm, 76 mã tăng và 40 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm nhẹ 0,02 điểm (0,01%) đứng ở mức 275,33 điểm. Thanh khoản tiếp tục tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 52.400 tỷ đồng, tăng 7.000 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 59.000 đồng, tăng 11.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 4 trên sàn HOSE gần 1.405 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 336 tỷ đồng, SSI gần 272 tỷ đồng và VRE hơn 220 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN