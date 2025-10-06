Cổ phiếu chứng khoán tăng trần hàng loạt, VN-Index tăng gần 50 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ trong phiên giao dịch đầu tuần, khi nhà đầu tư đặt kỳ vọng lớn vào khả năng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng thị trường trong thông báo dự kiến công bố sáng 8-10.

Thị trường chứng khoán phiên ngày 6-10 đã bất ngờ tăng gần 50 điểm ngay trước "giờ G" nhờ dòng tiền đổ vào mua cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu "hoa tiêu thị trường" bùng nổ đã tạo hiệu ứng lan tỏa, sắc tím (cổ phiếu tăng trần) lan khắp các nhóm ngành, cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược rất cao vào kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng trần hàng loạt: SSI, SHS, VND, VIX, VCI, VDS, DSE, CTS, ORS, AGR, HCM…

Không chỉ nhóm “hoa tiêu thị trường”, nhóm “cổ phiếu vua” cũng tăng mạnh góp phần kéo VN-Index tăng mạnh mẽ: VPB tăng trần, TPB tăng 6,15%, HDB tăng 4,3%, ACB tăng 4,48%, MBB tăng 3,01%, STB tăng 4,91%, CTG tăng 3,15%, MSB tăng 3,44%, EIB tăng 4,37%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng tăng mạnh: VRE, PDR, DIG tăng trần; CEO tăng 8,09%, TCH tăng 6,07%, DXG tăng 5,99%, NLG tăng 5,76%, HDC tăng 5,58%, NVL tăng 4,64%, IJC tăng 4,35%....

Không chỉ 3 nhóm cổ phiếu chính, các nhóm còn lại như đầu tư công, tiêu dùng, thép, năng lượng cũng tăng mạnh. Nhiều cổ phiếu tăng trên 3%: CII tăng 6,12%, VSC tăng 4,32%, HHV tăng 3,65%, DPG tăng 4,57%; MSN tăng 3,75%, HHS tăng 6,16%, HUT tăng 3,61%; HPG tăng 5,61%, NKG tăng 5,69%, HSG tăng 4,16%; BSR tăng 4,61%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 49,68 điểm (3,02%) lên 1.695,5 điểm với 259 mã tăng, 68 mã giảm và 43 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 8,94 điểm (3,36%) lên 274,69 điểm với 117 mã tăng, 49 mã giảm và 47 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 32.300 tỷ đồng, tăng 8.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt khoảng 34.600 tỷ đồng.

Dù vậy, khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE, tiếp tục bán ròng mạnh gần 1.857 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là MWG gần 312 tỷ đồng, MBB gần 280 tỷ đồng và FPT gần 267 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN