Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số DNEX. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ ra mắt, DNEX giới thiệu nền tảng công nghệ DNEX Simulation – mô phỏng giao dịch tài sản số tiên phong được phát triển với mục tiêu phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực blockchain, tài chính số và đầu tư hiện đại.

DNEX Simulation hoạt động như một mô hình mô phỏng sàn giao dịch trong môi trường sandbox có kiểm soát, cho phép người học và nhà nghiên cứu trải nghiệm quy trình giao dịch, quản lý danh mục và đánh giá rủi ro mà không phát sinh rủi ro tài chính thực tế.

Nền tảng công nghệ DNEX Simulation trước mắt được triển khai ở quy mô mô phỏng và đào tạo, chưa cung cấp dịch vụ giao dịch thực tế. Trong giai đoạn tiếp theo, khi hành lang pháp lý và điều kiện kỹ thuật đáp ứng đầy đủ, DNEX sẽ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động chính thức theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Chí Công, Tổng Giám đốc DNEX thông tin tại buổi ra mắt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Việc ra mắt DNEX Simulation là bước đi đầu tiên trong lộ trình phát triển hạ tầng giao dịch tài sản số, nhằm chuẩn bị cơ sở dữ liệu, công nghệ và quy trình vận hành, phục vụ cho giai đoạn tiếp theo khi DNEX hoàn thiện điều kiện pháp lý và tiến hành xin cấp phép hoạt động chính thức theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Chí Công, Tổng Giám đốc DNEX, với vị trí chiến lược, hạ tầng công nghệ tiên tiến và môi trường chính sách năng động, Đà Nẵng được DNEX chọn làm trụ sở chính để nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển nền tảng công nghệ, đặt nền móng cho hệ sinh thái tài chính – đầu tư hiện đại và minh bạch. DNEX tiếp cận thận trọng, bài bản, tuân thủ pháp luật, tập trung vào nghiên cứu, đào tạo và thử nghiệm trước khi xin cấp phép chính thức.

“DNEX mong muốn góp phần xây dựng hạ tầng công nghệ cốt lõi cho tài chính số, hướng đến ba mục tiêu: phục vụ đào tạo, hỗ trợ hình thành hạ tầng tài chính và phát triển hệ sinh thái công nghệ số tại Đà Nẵng. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là khát vọng hợp lực, đổi mới và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam,” ông Công nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam cho rằng, đây là cơ hội để Đà Nẵng tiên phong phát triển tài chính số và trở thành trung tâm tài chính khu vực. Nền tảng DNEX– đơn vị thành viên của Liên minh Tài sản số định hướng phát triển tại Đà Nẵng như một nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số phục vụ đào tạo, trải nghiệm và nâng cao hiểu biết cho cộng đồng trước khi tham gia thị trường thật. Đây là bước đi nền tảng góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực tài chính số và blockchain của Việt Nam.

Ngày 8-10 vừa qua, Liên minh Tài sản số Việt Nam ra đời nhằm đồng hành thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ. Mục tiêu ưu tiên là xây dựng hệ sinh thái tài sản số an toàn – minh bạch – chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng thu hút nhà đầu tư và nâng tầm vị thế của các địa phương đi đầu như Đà Nẵng và TPHCM.

Các đơn vị thực hiện ký kết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, DNEX ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, khẳng định sự đồng hành, liên kết nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển bền vững.

XUÂN QUỲNH