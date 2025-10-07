Ông Lý Hoài Văn chính thức giữ chức Tổng Giám đốc BVBank

Ông Lý Hoài Văn chính thức làm Tổng Giám Đốc BVBank từ ngày 7-10-2025

Ông Lý Hoài Văn là một nhà lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời đã từng nắm giữ chức vụ phó tổng giám đốc tại các tổ chức tín dụng uy tín và có quy mô trên thị trường. Chính vì vậy, ông được Hội Đồng Quản Trị BVBank tin tưởng bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, hiệu quả của BVBank trong giai đoạn tiếp theo và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của BVBank dự ước có sự tăng trưởng tốt: tổng tài sản dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch năm, đạt 122.000 tỷ đồng; Cho vay dự kiến tăng 13% so với đầu năm; Thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ; Lợi nhuận 9 tháng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số lượng khách hàng hiện tại BVBank đạt 2,7 triệu, tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước đây.

NHUNG NGUYỄN