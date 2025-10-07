Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Ông Lý Hoài Văn chính thức giữ chức Tổng Giám đốc BVBank

SGGPO

Chiều 7-10, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) công bố thông tin ông Lý Hoài Văn chính thức giữ chức Tổng Giám Đốc BVBank từ ngày 7-10-2025. Trước đó, ông Lý Hoài Văn giữ vai trò Quyền Tổng Giám đốc.

Ông Lý Hoài Văn chính thức làm Tổng Giám Đốc BVBank từ ngày 7-10-2025
Ông Lý Hoài Văn chính thức làm Tổng Giám Đốc BVBank từ ngày 7-10-2025

Ông Lý Hoài Văn là một nhà lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời đã từng nắm giữ chức vụ phó tổng giám đốc tại các tổ chức tín dụng uy tín và có quy mô trên thị trường. Chính vì vậy, ông được Hội Đồng Quản Trị BVBank tin tưởng bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, hiệu quả của BVBank trong giai đoạn tiếp theo và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của BVBank dự ước có sự tăng trưởng tốt: tổng tài sản dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch năm, đạt 122.000 tỷ đồng; Cho vay dự kiến tăng 13% so với đầu năm; Thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ; Lợi nhuận 9 tháng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số lượng khách hàng hiện tại BVBank đạt 2,7 triệu, tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước đây.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Lý Hoài Văn Tổng Giám Đốc BVBank BVBank Ngân hàng Bản Việt Dự ước Giữ chức vụ Công bố thông tin Giữ vai trò Tổ chức tín dụng Tổng tài sản

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn