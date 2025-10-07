VN-Index vượt 1.700 điểm rồi quay đầu giảm

Sau phiên bùng nổ trước đó, VN-Index quay đầu điều chỉnh, lùi nhẹ trước thềm Tổ chức FTSE Russell công bố kết quả nâng hạng thị trường vào rạng sáng 8-10 (giờ Việt Nam), sau khi có lúc vượt mốc 1.700 điểm trong phiên. Thanh khoản giảm mạnh vì nhà đầu tư đang chờ kết quả.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 7-10 có thời điểm VN-Index đã vượt đỉnh 1.696 điểm trước đó, lên cao nhất 1.703,9 điểm rồi nhanh chóng “hạ nhiệt” vì áp lực bán cao. Dù VN-Index giảm không sâu, khoảng hơn 10 điểm nhưng thị trường bao phủ bởi sắc đỏ.

Thị trường chỉ còn một số cổ phiếu giữ được đà tăng tích cực: VPL, MST tăng trần, SSI tăng 1,37%, LPB tăng 1,54%, CTD tăng 3,49%; VHM và VIC tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công giảm khá sâu: DIG giảm 4,13%, CEO giảm 3,94%, NVL giảm 2,78%, KBC giảm 2,78%, KDH giảm 2,27%, TCH giảm 2,64%, SCR giảm 3,52%, CII giảm 3,46%, VSC giảm 3,62%, DPG giảm 2,56%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng và chứng khoán) cũng quay đầu giảm, nhiều cổ phiếu giảm hơn 1%: STB giảm 2,17%, TPB giảm 2,52%, EIB giảm 2,47%, VPB giảm 1,58%, MBB giảm 1,83%, CTG giảm 1,53%, ACB giảm 1,31%, VIB giảm 1,7%, VCI giảm 2,13%, MBS giảm 1,97%, VIX giảm 1,19%, SHS giảm 1,5%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, thép, dầu khí cũng "đỏ sàn": VNM giảm 1,6%, ANV giảm 4,59%, DBC giảm 1,45%, HHS giảm 3,17%; NKG giảm 1,98%, HSG giảm 1,67%, HPG giảm gần 1%; BSR giảm 3,12%, PVD giảm 1,84%, PVS giảm gần 1%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,2 điểm (0,6%) còn 1.685,3 điểm với 247 mã giảm, 77 mã tăng và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,82 điểm (0,66%) còn 272,87 điểm với 104 mã giảm, 42 mã tăng và 61 mã đứng giá. Điểm tích cực là thanh khoản ở mức thấp vì nhà đầu tư đang ngóng kết quả nâng hạng thị trường vào sáng mai. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 25.600 tỷ đồng, giảm 6.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt khoảng 28.100 tỷ đồng, giảm 6.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.343 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là STB gần 219 tỷ đồng, VRE gần 198 tỷ đồng và VHM hơn 180 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN