Công an Hà Nội rà soát vụ tiền ảo AntEx của Shark Bình

Liên quan tới những ồn ào trên mạng xã hội gần đây trong dự án AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech), lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đã giao đơn vị nghiệp vụ nắm thông tin và rà soát.

Chiều ngày 6-10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, liên quan tới những ồn ào trên mạng xã hội vừa qua về dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình, đơn vị đã giao các phòng nghiệp vụ vào cuộc rà soát, chỉ đạo nắm tình hình.

Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

"Đến nay, qua công tác nắm tình hình và rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận đơn của anh Lại Ngọc H. (trú tại tỉnh Ninh Bình), trình báo tham gia đầu tư tiền ảo bị mất 2.000 USD. Công an TP Hà Nội khẳng định, những người có đơn tố giác sẽ được giải quyết và thực hiện đúng quy định pháp luật. Khi có kết quả sẽ thông tin tiếp tới các cơ quan báo chí", Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin.

Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động. Tháng 3-2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị. Mặc dù “im hơi” nhiều năm, ngày 24-9 vừa qua, ông Nguyễn Hòa Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx. Ông Nguyễn Hòa Bình nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. Nhiều người tung coin, gom 3–5 triệu USD. Sau đó, ông Bình cũng thừa nhận, trước kia ông từng đầu tư vào dự án AntEx, tuy nhiên, ông cho rằng, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như ông mang tiếng.

Sau buổi livestream ngày 26-9, một tài khoản ẩn danh phản bác các tuyên bố của ông Nguyễn Hòa Bình, khẳng định chính ông Bình là người đứng sau cú sập AntEx, hưởng lợi tài chính, không thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án…

ĐỖ TRUNG