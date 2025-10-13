Cổ phiếu bất động sản “dậy sóng”, VN-Index lập đỉnh phiên thứ 4

Đi ngược với thị trường chứng khoán Mỹ, VN-Index trong phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục lập đỉnh phiên thứ 4 liên tục sau thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam được Tổ chức FTSE Rusell nâng hạng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần (13-10) chịu tác động từ hiệu ứng "đỏ lửa” của chứng khoán Mỹ khiến VN-Index lao dốc gần 43 điểm, song sau đó nhanh chóng phục hồi, chốt phiên tăng gần 18 điểm.

Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản bứt phá. Chỉ riêng VIC tăng trần lên 205.400 đồng/cổ phiếu đã góp cho VN-Index gần 12 điểm. Ngoài VIC, HDC, CEO, CII cũng tăng kịch trần, DIG tăng 5,14%, TCH tăng 4,66%, PDR tăng 4,23%, DXG tăng 3,14%, IJC tăng 4,56%, KBC tăng 2,8%, NVL tăng 2,56%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng nghiêng về sắc xanh: CTS tăng 5,29%, SSI tăng 1,6%, VCI tăng 1,03%; VND, HCM tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa nhưng nhóm cổ phiếu tăng mạnh hơn: TCB tăng 4,96%, HDB tăng 2,51%, CTG tăng 1,45%, LPB tăng 1,74%, STB tăng gần 1%. Ngược lại, VPB giảm 1,25%, EIB giảm 1,12%, VCB giảm 1,71%, MSB giảm 1,82%, OCB giảm 1,12%; ACB, NAB, TPB giảm gần 1%.

Riêng nhóm dầu khí và thép giảm: BSR giảm 1,2%, PVD giảm 2,31%, PVS giảm 2,74%; HPG giảm 2,-3%, NKG giảm 2,79%, HSG giảm 1,58%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,57 điểm (1,01%) lên 1.765,12 điểm với 119 mã tăng, 187 mã giảm và 60 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,73 điểm (0,63%) lên 275,35 điểm với 55 mã tăng, 94 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 44.500 tỷ đồng, tăng 10.500 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 48.000 tỷ đồng, tăng 11.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Dù thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục lập đỉnh nhưng khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ 3 trên sàn HOSE với tổng giá trị gần 1.235 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HPG hơn 365 tỷ đồng, VRE gần 357 tỷ đồng và VHM hơn 352 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN