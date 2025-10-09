Nâng hạng thị trường chứng khoán: Khởi đầu cho dòng vốn lớn đổ vào Việt Nam

Ngay từ rạng sáng 8-10, sau khi thông tin thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vừa chính thức được Tổ chức FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp, hàng loạt hội nhóm liên quan đến chứng khoán đã tràn ngập thông tin chúc mừng. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới tích cực của TTCK Việt Nam.

Nâng vị thế lên tầm quốc tế

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc được nâng hạng đã giải tỏa tâm lý cho nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc SSI Research, cho biết, Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ tiêu chí chính thức trong bộ khung của FTSE Russell. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn sẽ tiến hành một kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3-2026 để xem xét thêm một số yếu tố kỹ thuật, trong đó có vấn đề liên quan đến các nhà môi giới toàn cầu (global brokers) - tiêu chí nhằm tăng khả năng tiếp cận và giao dịch xuyên biên giới cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo dõi diễn biến TTCK tại Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong khi đó, theo ông Gary Harron, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán HSBC Việt Nam, sự kiện nói trên là minh chứng cho vị thế quốc tế đang lên của TTCK Việt Nam. Việc gỡ “mác” cận biên sẽ tác động mạnh tới niềm tin nhà đầu tư, thay đổi quỹ đạo phát triển dài hạn của thị trường và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại nào.

“Bộ phận Nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC dự báo, dòng vốn ngoại đổ vào TTCK Việt Nam có thể đạt từ 3,4-10,4 tỷ USD sau khi nâng hạng, đến từ cả các quỹ chủ động và thụ động”, ông Gary Harron cho hay.

Ghi nhận TTCK trong phiên giao dịch ngày 8-10, thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể, đáng chú ý là khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 234 tỷ đồng trên sàn HOSE, cắt đứt chuỗi bán ròng 16 phiên trước đó. Dù chinh phục bất thành mốc 1.700 điểm nhưng VN-Index cũng đã thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 1.697,83 điểm, vượt đỉnh 1.696,29 điểm được thiết lập vào ngày 4-9. Tất cả các nhóm ngành trên thị trường đều tăng điểm, trong đó nhóm cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất là nhóm Bluechips. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,53 điểm lên 1.697,83 điểm; chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 273,34 điểm lên 273,34 điểm.

Tạo động lực cho nền kinh tế

Dự báo TTCK Việt Nam trong thời gian tới, ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Kafi, cho rằng, sẽ xuất hiện “làn sóng bom tấn” IPO với hàng loạt doanh nghiệp. Bên cạnh ngành chứng khoán, các tên tuổi trong lĩnh vực F&B, hay nông nghiệp, bán lẻ và công nghệ đã lên kế hoạch IPO.

“Hoạt động cổ phần hóa và IPO sôi động sẽ giúp hàng hóa trên thị trường trở nên đa dạng hơn, phản ánh cơ cấu ngành nghề sát với nền kinh tế thực, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài”, ông Trịnh Thanh Cần chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhìn nhận, việc nâng hạng còn mang lại tác động lan tỏa mạnh mẽ đến cấu trúc và chất lượng của TTCK. Sự tham gia của các quỹ toàn cầu với tiêu chuẩn quản trị khắt khe sẽ buộc doanh nghiệp niêm yết phải nâng cấp chuẩn mực quản trị, minh bạch thông tin. Từ đó nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Về dài hạn, theo các chuyên gia, nâng hạng TTCK là nền tảng để Việt Nam phát triển thị trường vốn đa tầng, bao gồm trái phiếu, phái sinh và IPO quốc tế, hướng tới chuẩn mực của các nền kinh tế mới nổi cao cấp. Về tầm vĩ mô, nâng hạng còn góp phần cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, giảm chi phí huy động vốn, tăng khả năng thu hút FDI và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Đây cũng là bước đệm quan trọng để hướng tới thị trường mới nổi cao cấp trong giai đoạn 2030-2032.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty CP chứng khoán VPBank nhận định, việc nâng hạng thị trường sẽ mở ra cánh cửa cho dòng vốn đầu tư lớn vào Việt Nam. Không chỉ vậy, còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp, và TTCK sẽ trở thành kênh huy động vốn hiệu quả hơn, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025 và 2 con số trong các năm tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính NGUYỄN VĂN THẮNG: Đánh dấu một bước tiến lớn về chất lượng phát triển Việc FTSE Russell chính thức ghi nhận và nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan… Nâng hạng đánh dấu một bước tiến lớn về chất lượng phát triển và hội nhập, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho TTCK Việt Nam trong thời gian tới. Tại đề án nâng hạng TTCK Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bên cạnh mục tiêu đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025, chúng ta còn phải duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell; đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI, cùng thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030. Điều đó có nghĩa là FTSE Russell công bố chính thức nâng hạng mới chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta còn nhiều mục tiêu cao hơn và cần triển khai liền mạch, quyết liệt hơn nữa. QUANG MINH ghi

HẠNH NHUNG - LƯU THỦY