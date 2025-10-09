VN-Index vượt 1.700 điểm

VN-Index đã chính thức vượt 1.700 điểm, thiết lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 9-10 tăng mạnh nhờ nhóm cổ phiếu Blue-chips. Trong đó, cổ phiếu VHM tăng trần lên 115.000 đồng/cổ phiếu góp cho VN-Index gần 8 điểm trong gần 19 điểm tăng.

Ngoài VHM, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có nhiều cổ phiếu tăng mạnh: DIG tăng 5,32% VRE tăng 4,68%, CEO tăng 4,02%, IDC tăng 3,46%, PDR tăng 2,64%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng mạnh góp phần giúp VN-Index tăng tích cực: SHB tăng 3,47%, VPB tăng 3,22%, TPB tăng 2,83%, CTG tăng 3,97%, MBB tăng 1,86%, EIB tăng 2,88%...

Nhóm cổ phiếu năng lượng và tiêu dùng cũng tăng mạnh: GEE, BSR tăng trần, PVD tăng 2,34%; PET tăng trần, HAG tăng 2,09%, FRT tăng 2,77%...

Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán lại nghiêng về sắc đỏ: SSI giảm 1,33%, VND giảm 1,47%, MBS giảm 1,14%, VCI giảm 1,83%; HCM, FTS giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 18,64 điểm (1,1%) lên 1.716,47 điểm với 152 mã tăng, 62 mã giảm và 44 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,6 điểm (0,59%) lên 274,94 điểm với 61 mã tăng, 57 mã giảm và 68 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 34.400 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 36.200 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với phiên trước.

Sau phiên mua ròng nhẹ sau 16 phiên bán ròng trước đó, trong phiên giao dịch này, khối ngoại quay lại bán ròng trên sàn HOSE gần 1.605 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HPG gần 217 tỷ đồng, SSI gần 189 tỷ đồng và VRE gần 157 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN