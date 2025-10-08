VN-Index lập đỉnh lịch sử sau thông tin Nâng hạng thị trường

Dù chinh phục bất thành mốc 1.700 điểm nhưng VN-Index cũng đã chính thức lập đỉnh lịch sử ở mức 1.697,83 điểm, vượt đỉnh 1.696,29 điểm được thiết lập ngày 4-9. Thêm điểm tích cực, khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 234 tỷ đồng trên sàn HOSE, cắt đứt chuỗi bán ròng 16 phiên trước đó.

Đón nhận thông tin Tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi, thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 8-10 trong phiên ATO, VN-Index bật tăng gần 49 điểm, lên cao nhất 1.734,1 điểm nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu giảm mạnh. Có thời điểm VN-Index quay ngược xuống giảm hơn 4 điểm xuống còn 1.681,25 trước khi hồi phục về cuối phiên và đóng cửa ở 1.697,83 điểm, tăng gần 13 điểm so với tham chiếu.

Các nhóm ngành đều đã lấy lại sắc xanh tích cực. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng tốt: STB tăng 2,39%, CTG tăng 2,52%, ACB tăng 1,13%, VCB tăng 1,41%, EIB tăng 1,36%, MSB tăng 1,49%; SHB, VPB, HDB, TPB, OCB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán dù không tăng mạnh nhưng đa số cổ phiếu đều nghiêng về sắc xanh: VIX tăng 1,6%, SHS tăng 1,14%; SSI, VND, VCI, VDS, MBS, ORS tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa nhưng cổ phiếu tăng mạnh và nhiều hơn: TCH tăng 5,43%, VHM tăng 4,27%, VRE tăng 3,71%, CEO tăng 2,05%, VPI tăng 3,12%, HDC tăng 2,31%, KHG tăng 2,8%; KBC, KDH, DXG tăng gần 1%. Ngược lại, DIG giảm 2,27%, VIC giảm 1,06%, NLG giảm 1,02%, IDC giảm 1,31%; PDR, IJC, NVL, DXS giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, đầu tư công, thép cũng giao dịch tích cực trở lại, nhiều cổ phiếu tăng mạnh: ANV tăng trần, VNM tăng 3,26%, MWG tăng 2,59%; DPG tăng 4,27%, CII tăng 1,39%; NKG tăng 2,31%, HSG tăng 1,42%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,53 điểm (0,74%) lên 1.697,83 điểm với 181 mã tăng, 121 mã giảm và 70 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,47 điểm (0,17%) lên 273,34 điểm với 68 mã tăng, 65 mã giảm và 73 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 33.200 tỷ đồng, tăng 7.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt khoảng 35.900 tỷ đồng, tăng 7.800 tỷ đồng so với phiên trước.

Thêm điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE gần 234 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi bán ròng 16 phiên trước đó. TOP 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là GEX gần 264 tỷ đồng, MWG gần 261 tỷ đồng và HPG gần 180 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN