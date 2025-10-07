Việt Nam đạt hơn 11 triệu tài khoản chứng khoán

Con số này đã vượt mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán được Chính phủ phê duyệt cuối năm 2023.

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 9-2025, thị trường ghi nhận thêm hơn 290.000 tài khoản. Đây là tháng có số tài khoản tăng cao nhất trong 13 tháng qua.

Mức tăng chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước với gần 298.700 tài khoản; còn tài khoản tổ chức trong nước chỉ tăng thêm 105 tài khoản. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, số lượng tài khoản tăng thêm là 268 (246 tài khoản cá nhân và 22 tổ chức).

Lũy kế tính đến hết tháng 9-2025, thị trường chứng khoán Việt Nam có tổng cộng hơn 11 triệu tài khoản, tăng thêm hơn 1,7 triệu tài khoản so với đầu năm 2025.

Con số này đã vượt mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán được Chính phủ phê duyệt cuối năm 2023.

Cùng với tốc độ tăng của tài khoản chứng khoán, VN-Index đến nay đã tăng 30% so với đầu năm 2025, đạt 1.685,3 điểm. Tổng giá trị giao dịch bình quân trong tháng 9-2025 đạt hơn 34.000 tỷ đồng/ngày.

Tin liên quan VN-Index vượt 1.700 điểm rồi quay đầu giảm

NHUNG NGUYỄN