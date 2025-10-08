Chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng

Sáng 8-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông tin, vào lúc 3 giờ cùng ngày (theo giờ Hà Nội), tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo UBCKNN, sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị TTCK Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện trong thời gian qua của toàn ngành chứng khoán thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển TTCK minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành của các Sở giao dịch, VSDC, các thành viên thị trường, cơ quan thông tấn, báo chí; cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia của FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Việc TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

UBCKNN khẳng định, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.

UBCKNN cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp toàn diện nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc tiếp cận thị trường; đồng thời hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, hướng tới phát triển TTCK Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường tài chính toàn cầu.

Theo Hội đồng quản trị Chỉ số FTSE Russell (IGB), quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với ngày hiệu lực dự kiến là ngày 21-9-2026, cùng với đợt rà soát giữa kỳ diễn ra vào tháng 3-2026.

Lịch trình này được đề ra để đánh giá sự tiến triển trong việc mở rộng vai trò của công ty chứng khoán toàn cầu - một yếu tố quan trọng trong việc mô phỏng chỉ số và đáp ứng được các nhu cầu của cộng đồng đầu tư quốc tế. Việc nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp được dự kiến triển khai theo từng giai đoạn.

FTSE Russell sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến thị trường, và khuyến khích các bên liên quan đóng góp ý kiến trước đợt rà soát giữa kỳ tháng 3-2026 để đảm bảo quá trình nâng hạng được thực hiện đúng kế hoạch vào tháng 9-2026. Chi tiết về kế hoạch triển khai theo giai đoạn sẽ được công bố trong thông báo tháng 3-2026 sau khi tham vấn các Ủy ban Tư vấn của FTSE Russell và các thành viên thị trường.

LƯU THỦY