Vớt lục bình phơi khô, nông dân Đồng Tháp tăng thu nhập

Trong đợt nắng nóng gay gắt này, nông dân Đồng Tháp đang đẩy mạnh thu hoạch lục bình để phơi khô. Với giá bán tăng vọt gấp 3 lần so với tháng trước, nghề này không chỉ tạo sinh kế ổn định cho hàng ngàn lao động nông thôn mà còn giúp khơi thông, làm sạch các tuyến kênh rạch.

Người dân phơi lục bình

Tại điểm thu mua lục bình khô ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, bà Lê Thị Thanh, thương lái chuyên thu mua lục bình cho biết, giá lục bình khô loại đẹp hiện đã vượt mức 25.000 đồng/kg. Sau khi thu mua sẽ cung ứng cho các cơ sở đan lát trong và ngoài tỉnh, phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

Người dân tận dụng thời tiết nắng nóng phơi lục bình

Bà Trần Thị Hảo, nông dân chuyên cắt lục bình phơi khô tại xã Cái Bè cho hay, nghề này đã giúp nhiều lao động địa phương có nguồn thu nhập ổn định. Nay thời tiết nắng nóng thuận lợi cho việc phơi lục bình, đặc biệt, lục bình nhanh khô, hàng đẹp và giá tăng cao, nông dân ai nấy cũng phấn khởi.

"Với giá thu mua hiện nay khoảng 25.000 – 28.000 đồng/kg, nông dân chúng tôi kiếm được khoảng 500.000 đồng/ngày, giúp gia đình tôi trang trải cuộc sống tốt hơn, lại vừa góp công làm sạch dòng sông, tàu bè đi lại thuận tiện", bà Hảo nói.

Việc mở rộng thị trường hàng mỹ nghệ xuất khẩu từ lục bình đã và đang tạo ra chuỗi giá trị bền vững, giúp hàng ngàn lao động nông thôn có công việc ổn định, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Lục bình khô được thu mua để đan các mặt hàng thủ công mỹ nghệ

NGỌC PHÚC