Hợp tác xã dẫn dắt nông dân tham gia “sân chơi lớn”

Nhờ sự chủ động của các hợp tác xã trong liên kết doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ, nông dân TPHCM đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập và khẳng định vị thế trên thị trường.

Nhân viên của Công ty TNHH OCA Việt Nhật (xã Bình Giã) trong xưởng chế biến chocolate

Đội ngũ nông dân mới

Tại vùng chuyên canh bưởi da xanh của HTX Bưởi da xanh Sông Xoài (phường Tân Thành), không khí thu hoạch chính vụ đang rất nhộn nhịp. Ông Nguyễn Văn Êm, thành viên HTX, cho biết khi tham gia chuỗi liên kết xuất khẩu, bà con trồng bưởi buộc phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ khâu bón phân, tưới nước đến chăm sóc cây đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều và truy xuất được nguồn gốc. Nhờ sản xuất đúng quy trình, vườn bưởi của ông Êm đã ký hợp đồng cung cấp hơn 70 tấn bưởi xuất khẩu với giá gần 30.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng.

Ông Hồ Hoàng Kha, Giám đốc HTX Bưởi da xanh Sông Xoài (có gần 100 xã viên) chia sẻ, đằng sau thành quả ấy là cả một quá trình thay đổi tư duy sản xuất của các xã viên. Trước đây phụ thuộc thương lái nên giá cả bấp bênh, giờ làm theo quy chuẩn xuất khẩu, doanh nghiệp (DN) vào tận vườn ký hợp đồng từ sớm nên bà con yên tâm sản xuất.

Gần 10 năm ròng rã vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm, anh Trần Tài (ngụ xã Kim Long) đã nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo. Đến tháng 6-2026, anh Tài đã có 8 sản phẩm chế biến từ nấm đông trùng hạ thảo, trong đó có 2 sản phẩm trà túi lọc đông trùng hạ thảo Vinabiomush và nấm đông trùng hạ thảo khô Vinabiomush đạt OCOP 4 sao. Mỗi năm, cơ sở cung cấp hơn 1.000 hộp trà túi lọc đông trùng hạ thảo, 500kg nấm đông trùng hạ thảo thô, lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, anh còn hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật, giúp hơn 50 lao động ở TPHCM phát triển mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo.

Tại xã Bình Giã, chị Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH OCA Việt Nhật những năm qua đã kiên trì đến từng vườn ca cao, vận động bà con chuyển sang canh tác hữu cơ và cam kết bao tiêu với giá cao gấp 3-4 lần giá thị trường. Từ đó, giá ca cao tươi từ mức 4.000 đồng/kg đã tăng lên 15.000 đồng/kg. Ngoài xuất hạt ca cao thô, DN này còn đầu tư dây chuyền để chế biến chocolate, bột ca cao nguyên chất, trà, rượu ca cao…

Xây dựng mô hình liên kết

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, đến nay thành phố có 321 HTX nông nghiệp đang hoạt động. Nhiều HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị, phù hợp với kinh tế thị trường và đặc thù nông nghiệp đô thị, góp phần nâng cao nhận thức liên kết sản xuất - tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất nông sản sạch, an toàn, truy xuất nguồn gốc. Tại khu vực phía Đông thành phố, các HTX đẩy mạnh liên kết giữa nông dân - HTX - DN và từng bước ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo UBND thành phố thông tin, tới đây cần xây dựng gói tín dụng đặc thù, trong đó thiết kế các gói vay ưu đãi riêng cho HTX nông nghiệp công nghệ cao quy mô nhỏ; bổ sung cơ chế ưu tiên đặc biệt cho các HTX ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn và giảm phát thải carbon. Trong công tác xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, cần ưu tiên tiêu thụ sản phẩm địa phương. Cụ thể là quy định tỷ lệ nhất định đối với các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện phải ưu tiên thu mua sản phẩm từ các HTX địa phương, đặc biệt là sản phẩm OCOP; có thêm chính sách thu hút DN và nhà đầu tư cùng HTX, nông dân tham gia xây dựng mô hình liên doanh, liên kết bền vững.

Ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cho biết, Hội Nông dân các cấp luôn tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu”.

ĐỨC TRUNG