Ngày 6-6, trong khuôn khổ Ngày hội tài chính số 2026, Báo Tuổi trẻ phối hợp Vụ Thanh toán (NHNN), Sở Công Thương TPHCM và Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thanh toán số là “huyết mạch” của nền kinh tế hiện đại, kết nối các lĩnh vực của kinh tế số. Hiện nay, mục tiêu không chỉ là chuyển từ tiền mặt sang điện tử mà còn xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành cầu nối giữa ngân hàng với thương mại điện tử, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch và dịch vụ công, góp phần thúc đẩy lưu thông tiền tệ, mở rộng tiếp cận tài chính và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng nêu rõ quá trình phát triển thanh toán số vẫn còn không ít thách thức. Đó là khoảng cách số giữa đô thị và nông thôn, khả năng tiếp cận dịch vụ số của người cao tuổi và người thu nhập thấp còn hạn chế. Hạ tầng thanh toán cần tiếp tục nâng cao tính bảo mật trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp.

Để đạt mục tiêu nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt lên 30 lần GDP vào năm 2030, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho fintech và doanh nghiệp viễn thông tham gia cung cấp dịch vụ tài chính. Đồng thời, khuyến khích miễn, giảm phí mở và sử dụng tài khoản, thẻ, ví điện tử; ưu tiên người có công và thúc đẩy trả lương, thanh toán qua tài khoản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hoàn thiện cơ chế, các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp phối hợp thúc đẩy thanh toán điện tử, phổ cập tài chính số và nâng cao nhận thức người dân.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cũng nhấn mạnh: Thanh toán không dùng tiền mặt là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Hiện nay, thanh toán thông minh không chỉ mang lại tiện lợi mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế. Với vai trò trung tâm kinh tế lớn, đây là yếu tố then chốt giúp TPHCM tăng sức mua, mở rộng thị trường nội địa và duy trì tăng trưởng bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội thảo

Thanh toán thông minh không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử. TPHCM hiện là “đầu tàu” thương mại điện tử cả nước, chiếm 33% doanh thu và dẫn đầu về số doanh nghiệp bán hàng trực tuyến. Sự kết hợp giữa thương mại điện tử và thanh toán số tin cậy giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, phù hợp định hướng lấy kinh tế số làm động lực tăng trưởng. Đây cũng là công cụ quan trọng hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Tính đến cuối năm 2025, TPHCM có khoảng 345.000 doanh nghiệp và 361.000 hộ kinh doanh đa lĩnh vực. Việc sử dụng thanh toán số sẽ giúp quá trình giao dịch diễn ra thuận tiện, hình thành hệ thống dữ liệu minh bạch, từ đó nâng cao năng lực quản trị, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng và giúp lực lượng tiểu thương tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Thanh toán thông minh còn là đòn bẩy cho du lịch và giao thương quốc tế. Là trò cửa ngõ du lịch, năm 2025, TPHCM đón 8,6 triệu khách quốc tế và 46 triệu khách nội địa, đạt doanh thu 278.566 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu cấp thiết ứng dụng thanh toán hiện đại để nâng cao trải nghiệm du khách.

“Dữ liệu từ các giao dịch số giúp toàn bộ nền kinh tế trở nên minh bạch hơn, hỗ trợ cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí xã hội, phòng chống gian lận và siết chặt công tác quản lý thuế. Điều này mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh TPHCM đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt cột mốc kỷ lục 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chia sẻ.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết việc thúc đẩy thanh toán số và chuyển đổi số đã thể hiện quyết tâm xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng thanh toán, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh an toàn hệ thống và tăng cường giáo dục tài chính. Qua đó góp phần phát triển kinh tế số và đạt mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt khoảng 30 lần GDP vào năm 2030.

Sáng 6-6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Tài chính số 2026. Tham dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và lãnh đạo của các sở - ngành tại TPHCM, Đồng Nai tham dự. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu tham gia các gian hàng tại Lễ hội Tài chính số 2026 Lễ hội Tài chính số 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 7-6 với nhiều khu trải nghiệm về thanh toán thông minh, tài chính số, fintech và thanh toán xuyên biên giới. Người dân có thể trực tiếp tiếp cận các giải pháp thanh toán mới, được tư vấn quản lý tài chính cá nhân và trải nghiệm các dịch vụ tài chính số hiện đại.

NHUNG NGUYỄN