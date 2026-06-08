Dứa mật, cây thoát nghèo ở vùng quê Đắk Lắk

Những ngày này, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào chính vụ thu hoạch dứa mật. Trên các triền đồi, những vườn dứa chín vàng rực trải dài ngút tầm mắt.

Clip: Mùa thu hoạch dứa ở xã Yang Mao

Từ sáng sớm, không khí lao động đã trở nên nhộn nhịp. Người cắt dứa, người vận chuyển, người tập kết sản phẩm chờ thương lái thu mua. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng xe chở dứa tạo nên bức tranh mùa vụ đầy sức sống trên vùng đất từng được xem là khó khăn của tỉnh Đắk Lắk.

Những đồi dứa mật, hứa hẹn vụ mùa bội thu cho người dân xã Yang Mao

Ít ai nghĩ rằng, những ngọn đồi ngày nào chủ yếu trồng bắp, sắn với hiệu quả kinh tế thấp, nay đã phủ kín màu xanh của dứa mật. Loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương đang trở thành sinh kế quan trọng, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu.

Giữa mùa thu hoạch, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân. Những xe chở đầy ắp dứa chín - thành quả của một vụ mùa bội thu, minh chứng cho sự đổi thay của vùng quê Yang Mao sau hơn 10 năm phát triển cây dứa mật.

Giữa vùng đất từng gắn với cây bắp, cây sắn cho thu nhập bấp bênh, dứa mật đang trở thành cây trồng chủ lực, mang lại cuộc sống khấm khá hơn cho hàng ngàn hộ dân nơi đây.

Dứa mật đang là cây trồng cho kinh tế cao ở xã Yang Mao

Gia đình chị Trần Thị Ngân có hơn 1ha dứa mật được trồng xen với nhiều loại cây nông nghiệp khác đang vào giai đoạn cho thu hoạch. Trước đây, diện tích này chủ yếu trồng bắp và sắn. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không cao, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Sau khi chuyển sang trồng dứa mật, kinh tế gia đình từng bước thay đổi.

Theo chị Ngân, trung bình mỗi năm sau khi trừ chi phí sản xuất, gia đình thu về hơn 100 triệu đồng từ vườn dứa. Nguồn thu ổn định giúp gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, chăm lo cho con cái học hành và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ gia đình chị Ngân, nhiều hộ dân ở Yang Mao cũng đang hưởng lợi từ loại cây trồng này. Từ trên cao nhìn xuống, những quả đồi trước đây phủ kín bắp, sắn nay đã được thay thế bằng những vùng chuyên canh dứa mật xanh ngút ngàn.

Những năm gần đây cây dứa mang lại nguồn kinh tế cao cho bà con xã Yang Mao

Người dân địa phương cho biết, dứa mật phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Yang Mao. Cây dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, khả năng thích nghi tốt với địa hình đồi dốc và đặc biệt cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng truyền thống.

Người dân địa phương còn chế biến nhiều sản phẩm từ dứa mật như: mứt dứa, siro dứa, rượu dứa... dù các sản phẩm chưa phát triển mạnh trên thị trường nhưng mở ra hướng khởi nghiệp cho vùng quê nghèo.

Thu hoạch dứa

Ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, cây dứa mật được người dân đưa về trồng cách đây hơn 10 năm. Qua thực tế sản xuất cho thấy loại cây này phát triển rất tốt, năng suất cao và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Hiện nay, toàn xã có hơn 3.500ha dứa mật. Đây là một trong những cây trồng chủ lực góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên khá giả nhờ loại cây trồng này.

Dứa mật xã Yang Mao được xuất đi tiêu thụ nhiều nơi

Từ những đồi đất cằn cỗi, dứa mật đã mở ra hướng đi mới cho người dân Yang Mao. Những căn nhà khang trang hơn, những con đường được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả mà cây dứa mang lại.

Thương lái thu mua dứa

Để phát huy tiềm năng của loại cây trồng này, UBND xã Yang Mao đang phối hợp với ngành chức năng xây dựng các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối doanh nghiệp thu mua, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dứa mật địa phương.

MAI CƯỜNG