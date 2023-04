Vụ án nhận hối lộ tại Cục Quản lý thị trường Bình Thuận: Bắt thêm một bị can

Ngày 4-4, cùng với việc đề nghị truy tố 53 bị can, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) về tội “Môi giới hối lộ”.