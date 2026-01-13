Vụ bạo hành bé gái học lớp 5 ở Hà Tĩnh: Cha dượng lãnh 21 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Nam chung sống với vợ là chị B.T.B. (sinh năm 1996) và các con, trong đó cháu L. (sinh năm 2015) là con riêng của chị B..

Khoảng 22 giờ ngày 18-10-2025, sau khi uống bia từ nhà mẹ đẻ về, trong quá trình sinh hoạt tại nhà trọ, Nam hỏi cháu L. về việc trước đó bà H. (mẹ ruột của Nam) có đến nhà hay không. Do L. trả lời không nhớ, Nam cho rằng cháu cố tình che giấu việc bà H. đến nhà.

Từ sự việc này, Nam bộc phát bức xúc, đồng thời nhớ lại những mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân trước đây, việc vợ có con riêng và các xung đột gia đình đã từng xảy ra, dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Nam dùng tay đánh nhiều cái vào miệng, vào người cháu L.; dùng gậy gỗ đánh vào người, chân, tay và dùng búa đinh đánh vào đầu cháu L., gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%.

Sau khi phân tích rõ nguyên nhân, diễn biến hành vi phạm tội, đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, bị hại và người đại diện hợp pháp có đơn xin giảm nhẹ hình phạt..., HĐXX tuyên phạt Nam 21 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

DƯƠNG QUANG