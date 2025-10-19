Xác minh thông tin bé gái bị đánh bầm tím phải nhập viện

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, Hội Phụ nữ xã... đến bệnh viện ở Nghệ An để thăm hỏi, động viên bé gái.
Trước đó, đầu giờ chiều 19-10, một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải nội dung thông tin sự việc một bé gái học lớp 5 ở xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phải nhập viện do bị cha dượng hành hung, đánh đập nhiều lần.
Tài khoản này thể hiện bức xúc và kêu gọi ai biết đường dây nóng bảo vệ trẻ em có thể can thiệp giúp cháu.
Kèm theo nội dung là một số hình ảnh và đoạn video ghi lại cảnh bé gái mang áo màu đỏ, đang nằm trên chiếc giường; ở vùng lưng và bên hông, chân, tay, đầu gối... của bé gái có nhiều vết bầm tím. Đặc biệt, trên vùng đầu của bé gái còn có một vết thương rách da, chảy máu, phải băng bó; ở tay, chân có một số vết thương hở, bầm tím, một bên bàn chân bị sưng vù...
Trong đoạn video đăng tải, bé gái nói rằng mình tên là H.T.N.L., đang học lớp 5, ở xã Cổ Đạm. Bé cũng kể rằng đã bị cha dượng đánh nhiều lần.