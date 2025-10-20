Bắt giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ gây thương tích nặng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người cha dượng có hành vi bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh.

Sáng 20-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19-10, Công an xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L. (sinh năm 2015, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994, trú cùng địa chỉ) có hành vi bạo hành, đánh đập gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, điều tra ban đầu.

Cháu L. với vết thương trên đầu và tay

Kết quả xác minh cho thấy, năm 2015, chị B.T.B (sinh năm 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu H.T.N.L. Sau khi ly hôn, năm 2022, chị B. kết hôn với Nguyễn Văn Nam và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm. Đến cuối năm 2024, hai vợ chồng cùng ba người con (trong đó có cháu L.) chuyển sang thuê nhà của ông Nguyễn Xuân Tam tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm trong thời gian chờ xây nhà mới.

Khoảng 18 giờ ngày 18-10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Hương (trú thôn Vân Thanh Bắc) ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu rồi để cháu đi ngủ.

Những vết bầm tím trên vùng lưng của cháu L.

Sáng hôm sau (19-10), Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7 giờ 30, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương. Cháu được đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu H.T.N.L. bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Chân của cháu L. với nhiều vết thương, bầm tím và sưng vù

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện, bắt giữ và đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Nam có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ngày 20-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

DƯƠNG QUANG