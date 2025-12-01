Vụ cháu bé bị xích chân ở Đắk Lắk: Công an triệu tập người cha lên làm việc

Chiều 1-12, một lãnh đạo Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã triệu tập ông N.T.Đ. (sinh năm 1991, trú xã Ea Ktur) đến làm việc liên quan đến clip bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo của người dân về việc cháu H.H.N.N. (sinh năm 2014) và em gái là H.L.N.N. (sinh năm 2017, con ông Đ.) bị cha nhốt trong phòng, 1 cháu bị xích chân. Lực lượng Công an xã Ea Ktur nhanh chóng đến hiện trường xác minh và phát hiện cả 2 cháu bị nhốt trong 1 căn phòng bẩn thỉu. Trong đó, cháu H.H.N.N. bị xích chân.

Công an đang làm việc với ông Đ.

Ngay sau đó, Công an xã cũng đã triệu tập làm việc đối với cha của 2 cháu bé là ông N.T.Đ.

Tại cơ quan công an, ông Đ. khai nhận, mẹ của 2 cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả 2 cháu đều đã nghỉ học. Do không có người trông coi nên hàng ngày khi đi làm, ông Đ. đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.

Cháu bé bị cha xích chân trong phòng

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, khuya 30-11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái bị xích trong 1 căn phòng. Căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng. Sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

MAI CƯỜNG