Pháp luật

An ninh - trật tự

Vụ cháu bé bị xích chân ở Đắk Lắk: Công an triệu tập người cha lên làm việc

SGGPO

Chiều 1-12, một lãnh đạo Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã triệu tập ông N.T.Đ. (sinh năm 1991, trú xã Ea Ktur) đến làm việc liên quan đến clip bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo của người dân về việc cháu H.H.N.N. (sinh năm 2014) và em gái là H.L.N.N. (sinh năm 2017, con ông Đ.) bị cha nhốt trong phòng, 1 cháu bị xích chân. Lực lượng Công an xã Ea Ktur nhanh chóng đến hiện trường xác minh và phát hiện cả 2 cháu bị nhốt trong 1 căn phòng bẩn thỉu. Trong đó, cháu H.H.N.N. bị xích chân.

base64-1764581156829301147700.jpg
Công an đang làm việc với ông Đ.

Ngay sau đó, Công an xã cũng đã triệu tập làm việc đối với cha của 2 cháu bé là ông N.T.Đ.

Tại cơ quan công an, ông Đ. khai nhận, mẹ của 2 cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả 2 cháu đều đã nghỉ học. Do không có người trông coi nên hàng ngày khi đi làm, ông Đ. đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.

Ảnh màn hình 2025-12-01 lúc 11.36.20.png
Cháu bé bị cha xích chân trong phòng

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, khuya 30-11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái bị xích trong 1 căn phòng. Căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng. Sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Công an xã Ea Ktur N.T.Đ Bẩn thỉu Nhốt Báo SGGP Cháu gái Căn phòng Trông coi Nghỉ học Em gái

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn